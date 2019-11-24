Facebook Messenger'ın Windows Uygulamasına Köklü Yenilikler Geldi

Facebook, Windows 10'daki Messenger Beta uygulaması için büyük bir güncelleme yayınladı ve bu kez kullanıcıların deneyebileceği pek çok özellik var.

Facebook Messenger uygulamasına gelen yeni güncelleme kapsamında, uygulamanın şık görünmesini sağlayan yeni temalar geliyor. Gri temanın yanı sıra Messenger'ı işletim sisteminin geri kalanıyla senkronize eden karanlık bir mod da kullanıma hazır durumda.

Messenger ayrıca Windows 10'da yeni bir simgeyle birlikte gelirken, kullanıcılara gönderilen mesajların kalıcı olarak silme seçeneği de sunuluyor . Windows 10 için Facebook Messenger Beta ayrıca, özellikle tablet veya ikisi bir arada gibi dokunma özelliğine sahip aygıtlarda kullanışlı olan bir tam ekran moduna sahip.

Yeni güncelleme sonrasında Messenger'daki sohbetleri gizleyebilir ve dosya gönderebilirsiniz. Bu tür gelişmeler Facebook Messenger'ın mobil sürümünde bulunuyordu ancak Windows 10 uygulamasına yeni eklendiğini belirtmek gerekiyor. Güncellemenin arasında son olarak Facebook, daha modern bir konuşma deneyimi için emojileri güncelledi.

Akılda tutulması gereken önemli detay ise Windows 10 için Messenger'ın beta aşamasında olması. Bu nunla birlikte güncelleme, tüm Windows 10 kullanıcılarına sunulmuş durumda.