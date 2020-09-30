Facebook Messenger İle Instagram DM Birleşti!

Facebook çeşitli mesajlaşma platformlarını entegre etme alanındaki en büyük adımını attı. Facebook Messenger ile Instagram DM özelliklerini birleştirerek kullanıcılara büyük bir kolaylık sunmaya başladı. Sosyal medya kullanıcıları artık Instagram'ın direkt mesajlar bölümünden Facebook kullanan arkadaşları ile istediği kadar sohbet edebilecek ve bunu yapmak için Facebook'un mesajlaşma uygulamasını kullanmasına gerek olmayacak. İşte mesajlaşma uygulamalarının birleşimi ile ilgili ayrıntılar!

Facebook Messenger ve Instagram DM Birleşimi Zorunlu mu?

Instagram'ı satın aldığı günden beri iki sosyal medya platformu Facebook ile Instagram kullanıcılarını bir araya getirmek için çaba sarf etmeye devam eden Facebook, sosyal medya platformunu satın aldıktan sonra iki sosyal medya platformunun kullanıcılarını bir araya getirmeye yönelik attığı adımların tamamından büyük bir adım attı ve iki sosyal medya platformunun kullanıcılarını birbirine bağlayacak güzel bir özellik getirdi.

Instagram ve Facebook'un mesajlaşma hizmetlerinin resmen birleşiminin neticesinde Facebook kullanıcıları artık Instagram kullanıcılarına, Instagram kullanıcıları da Facebook kullanıcılarına mesaj gönderebilecek. İki popüler sosyal medya platformunun mesajlaşma servislerinin birleştirilmesi her ne kadar bazı sosyal medya kullanıcılarının hoşuna gitmiş olsa da bazı kullanıcılar sosyal medya platformunun getirdiği özelliğe karşı olumsuz tepkiler verdi.

Sosyal medya platformlarının mesajlaşma hizmetlerini kullanmak tamamen isteğe bağlı olmakla birlikte kullanıcılar dilediği zaman özelliği etkinleştirebilir ve Instagram veya Facebook'taki sosyal medya kullanıcısına mesaj gönderebilir. Sosyal medya kullanıcılarına büyük bir kolaylık sunan bu özelliğe WhatsApp Messenger'ın da eklenip eklenmeyeceği sosyal medya kullanıcıları için büyük bir merak konusu oldu.