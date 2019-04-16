Facebook Messenger'a Karanlık Mod Sonunda Geldi

Facebook Messenger'a nihayet karanlık mod geldi. Yaklaşık 1 aydır test aşamasında olan ve uzun zamandır beklenen bu özellik artık yayında. Facebook'un resmi blog sayfası üzerinde yapılan duyuru ile herkesin kullanımına açılan karanlık modu nasıl aktif edebileceğinizi anlatıyoruz.

Twitter'ın gerçek karanlık modu getirmesinin hemen ardından Facebook'un yazılım ekibi de kolları sıvadı. Önceden hilal ay emojisini kullanarak aktif edilebilen karanlık mod, artık tek bir ayar ile etkinleştirilebiliyor.

Facebook Messenger Karanlık Mod Nasıl Açılır?

Gayet basit bir ayar değişikliği yaparak karanlık modu kullanmaya başlayabilirsiniz. Messenger'ın sol üst köşesinde bulunan profil resminizin üzerine bir kez dokunun. Ardından karşınıza ayarlar penceresi gelecek. Ayarlar penceresinin en başında bulunan 'Karanlık Modu' seçeneğini aktif edin. Yapmanız gerekenler sadece bu kadar. Artık karanlık modun keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Messenger'ın ürün müdürü yaptığı açıklamada "Dünyadaki herkesin Messenger’da karanlık modu ayarlardan basit bir geçiş ile etkinleştirebileceğini duyurmaktan heyecan duyuyoruz." dedi.

Messenger'a gelen karanlık mod sayesinde kontrast ve canlılık korunurken daha düşük parlaklık sağlanmakta. Bu da uygulamanın daha az bir güç tüketeceğine işaret etmekte. Karanlık modun şu anda global olarak dağıtımının başladığını belirten Facebook yetkilileri, özelliğin gün içinde tüm kullanıcılarda yer alacağını belirtti.

Sizler Messenger'a gelen karanlık mod hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu özellik yararlı mı? Yorumlarınızı bekliyoruz!