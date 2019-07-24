Facebook Messenger Lite, 500 Milyon İndirilmeyi Geçti

ABD’li sosyal medya devi Facebook’un gelişmekte olan ülkeler için tasarladığı yazılı ve görüntülü sohbet uygulaması Facebook Messenger Lite, Play Store'da 500 milyon indirilme rakamını geçti.

İlk kez 2016 yılında piyasaya sürülen Facebook Messenger Lite, 2GB / 3GB kablosuz bağlantı teknolojilerine sahip ülkelerdeki kullanıcılara çok daha hızlı bir sohbet deneyimi sunuyor. Orijinal sürümünden daha az mobil veri ve pil tüketen uygulama, temiz arayüzü ile milyonlarca insanın tercih ettiği bir platforma dönüştü.

2017 yılının sonunda Play Store’da 100 milyon indirilme barajını geçen Facebook Messenger Lite, çok önemli bir kilometre taşını daha tamamladı. Bugün itibarıyla Android uygulama mağazasında 500 milyon indirilme rakamını geride bırakan platform, beklentilerin üzerinde bir performans gösteriyor.

Eğer Facebook Messenger’ı çok sık kullanan biri değilseniz, Lite sürümünü denemenizde fayda var. Lite versiyonu her ne kadar orijinal uygulama kadar kapsamlı olmasa da, video ve sesli aramalar, grup sohbetleri ve çıkartmalar da dahil olmak üzere pek çok klasik özelliğe ev sahipliği yapıyor.

Facebook Messenger ve Facebook Messenger Lite uygulamalarını aşağıdaki bağlantıdan telefonunuza indirebilirsiniz: