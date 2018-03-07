Facebook, Messenger Lite'a Görüntülü Arama Özelliği Ekledi

Facebook, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla Facebook Messenger’ın hafifletilmiş hali olan Messenger Lite uygulamasının Android sürümüne görüntülü arama özelliği eklediğini duyurdu.

Sosyal medya devi, gelişmekte olan Kenya, Tunus, Malezya, Sri Lanka ve Venezuela gibi ülkelerde Facebook uygulamalarının daha rahat kullanılması için Lite konseptini geliştirmiş ve ilk olarak 2016 yılında Android kullanıcıları için uygulama mağazaları üzerinden yayınlamıştı. 2016’dan sonra uygulamaya birçok yeni özellik ekleyen Facebook, geçtiğimiz ekim ayında Messenger Lite’ı Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa için de piyasaya sürmüştü.

2016 yılında yayınlandığında arama tuşu dahi barındırmayan Messenger Lite, 2017’de aldığı güncellemenin ardından, arama tuşuna nihayet kavuşmuştu. Arama özelliğini uygulamaya ekleyen Facebook, o gün yaptığı açıklamada ilerleyen günlerde görüntülü aramayı da uygulamaya ekleyeceğini kaydetmişti.

Bugün yapılan açıklamayla birlikte Messenger Lite uygulamasına görüntülü konuşma özelliğinin eklendiği açıklanırken, Lite sevenleri memnun edecek bir başka detaya daha değinildi. Kullanıcıların daha az internet tüketmek için tercih ettiği bir uygulama olan Messenger Lite’ın internet paketinden büyük bir pay kopartan video arama özelliğinde de işe yarayacağı ve normal görüşmelere göre daha az tüketim yapacağı açıklandı. Messenger Lite ile bilrikte Facebook, Facebook Lite adını verdiği bir başka hafifletilmiş uygulamasını da kullanıcılarının hizmetine yakın zaman önce sunmuştu. Her iki uygulamayı da denemek için hemen aşağıda yer alan “indir” tuşuna basmanız yeterli: