Facebook Messenger'a Mesaj İletme Sınırı Geliyor

Facebook Messenger'da yer alan iletme özelliğine gelecek sınırlama ile ilgili detaylar paylaşıldı. Facebook Messenger, insanlara daha güvenli ve gizlilik odaklı bir mesajlaşma imkanı sunmak için sürdürdüğü çabalarının bir parçası olarak yeni bir sınırlama daha getiriyor. Peki, Facebook Messenger'a mesaj iletme sınırı neden geliyor? Messenger özelliğine gelen sınırlama ile ilgili detaylar haberimizde.

Facebook Messenger'a Mesaj İletme Sınırı Neden Geliyor?

Facebook tarafından yapılan açıklamanın içerisinde mesaj iletme özelliğine gelen sınırlamanın insanlara daha güvenli ve özel bir mesajlaşma deneyimi sunmaya yönelik sarf ettiği çabaların bir parçası olduğuna yer verildi. Facebook Messenger'da yer alan söz konusu özelliğe gelecek kısıtlama ile anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcıları mesajlarını tek seferde sadece 5 kişi veya gruba iletebilecek.

Facebook, mesaj iletme özelliğine bazı kısıtlamalar getirmenin sahte haberlerin yayılmasını engellemenin etkili bir yolu olabileceğini düşünüyor. Facebook tarafından yayımlanan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını dünyanın dört bir yanında etkisini sürdürürken ve ABD, Yeni Zelanda gibi ülkeler seçime doğru giderken doğruluğu teyit edilmemiş yalan bilgilerin yayılmasını engellemek için böyle bir kısıtlama getirileceğine yer verildi.

Messenger'ın arkadaş ve aile üyeleri ile iletişim kurmak için daha güvenli bir anlık mesajlaşma platformu olmasının istendiğini belirten Facebook, Messenger'a gelecek bu sınırlama ile anlık mesajlaşma uygulamalarında sahte bilgilerin inanılmaz bir hızla yayılmasının da önüne geçilebilecek.

Facebook'un anlık mesajlaşma uygulaması Messenger'ın sahip olduğu mesaj iletme özelliğine gelecek olan bu özellik geçtiğimiz aylarda WhatsApp Messenger'a da gelmişti. WhatsApp Messenger'a gelen sınırlamada da tek seferde mesaj iletme hakkı 5'e düşürülmüştü ve böylece sahte haberlerin yayılma oranında önemli bir düşüş olmuştu.