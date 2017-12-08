Facebook Messenger Oyunları Artık Canlı Yayınlanabilir

Sosyal medya devi Facebook'un mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger mükemmel bir özellik kazandı. Artık uygulamanın içindeki basit ama keyifli oyunlar canlı yayınlanabilecek.

Facebook Messenger'ın bünyesinde bulunan oyunlar bir yıl önce piyasaya sürüldü. Farkında mısınız bilmiyorum ama bireysel olarak veya gruplarla oynanabilen birbirinden güzel oyunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Tetris, Snake, Solitaire ve 8 Ball Pool gibi klasiklerden tutun da Master Archer veya Bat Climb gibi keyifli vakit geçirebileceğiniz seçenekleri oynayabiliyorsunuz. Üstelik arkadaşlarınız arasında tatlı bir rekabet ortamı da oluşturabiliyorsunuz.

Facebook şimdi bu deneyimi canlı yayınlamanıza imkan tanıyor. Bir Messenger oyununun üst kısmında yer alan kamera simgesine tıkladığınızda, oynamakta olduğunuz oyunu ve ön kameranızı açarak Facebook sayfanızda veya profilinizde canlı yayınlayabiliyorsunuz. Ayrıca, yaptığınız kaydı telefonunuza da kaydedebilirsiniz.

Messenger, 20 oyun ile başladığı macerasına şimdilerde dünya çapında 70 oyun ile devam ediyor. Hızla genişleyen oyun arşivine her geçen gün yenileri ekleniyor. Örneğin 2018 yılının başlarında Angry Birds oyunu gelecek ve arkadaşlarınızla oynamak mümkün olacak. Diğer yandan SEGA'nın Sonic Jump ve Disney'in Tsum Tsum oyunlarının da ekleneceği söyleniyor.

Facebook Messenger Oyunları ile Canlı Yayın Nasıl Yapılır?

Bu konuyu basit bir şekilde anlatmak, daha iyi anlaşılmasını sağlamak açısından önemli. Aşağıdaki yolu takip ederek nasıl canlı yayın açacağınızı öğrenebilirsiniz:

Facebook Messenger'ı açın.

Oyunlar sekmesine gelerek herhangi bir oyuna tıklayın.

sekmesine gelerek herhangi bir oyuna tıklayın. Sağ üst köşede yer alan kamera simgesine basın ve canlı yayını başlatın.

Facebook Messenger'ın giderek mükemmel hale gediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Oyunlara getirilen canlı yayın imkanı ile oldukça keyifli vakit geçirmek artık mümkün. Peki siz bu özelliği beğendiniz mi?