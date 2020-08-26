Facebook Messenger Rooms Yeni Bir Özellikle Birlikte Geliyor: Rekabet Fena Kızışacak!

Facebook Messenger Rooms yeni özelliği sayesinde, rekabeti adeta gökyüzüne taşıyacak gibi görünüyor. Çevrimiçi konferans uygulamaları tarafından yakalanan popülerlik sayesinde, bu tür hizmetler giderek genişletildi. Bu durum aynı zamanda, çok ciddi bir rekabetin oluşmasını sağladı. İşte konuyla ilgili merak edilen bütün detaylar.

Messenger Rooms, Facebook şirketinin en gözde uygulamaları içerisinde yer alıyor. Bu uygulama henüz diğerleri kadar popüler olmasa bile yine de önemli oranda talep görüyor. Facebook, görünen o ki bu talebi henüz yeterli bulmuyor. Şirket, yeni güncellemeler ile birlikte bunu çok ciddi seviyelere çıkarma gayretinde.

Facebook Messenger Rooms hangi özellikleri aldı?

ABD'nin App Store mağazasında ilk 10 içerisinde yer alan Messenger Rooms, şimdilerde çöküşe girdi. Bunu tersine çevirmek isteyen şirket, bazı yeni güncellemeler sağladı. Öncelikle yeni oda açmanın artık çok daha kolay olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca davetli olduğunuz odalar yukarıdan rahatlıkla görülebilecek.

Messenger Rooms uygulaması, oda kurarken ileri tarihli oda kurmanızı ve farklı aktiviteleri seçmenizi daha da kolaylaştıracak. Uygulamadaki Odaları Yönet özelliği istediğiniz bütün değişiklikleri ve kontrolleri sağlamanıza katkı sunacak. Böylece daha fazla insanı davet etmenizin önü açılacak. Uygulama ayrıca yeni bir kişiselleştirme daha deniyor.

Arka plan resimleri, akıllı telefonunuzda yer alan fotoğraflardan seçilebilecek. Şimdilik yeni gelen özellikler bunlar. Sizce Facebook tarafından geliştirilen bu uygulama daha başka hangi özellikler alabilir? Yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.