Facebook Messenger Star Wars Havasına Büründü

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filminin vizyona girmesin oldukça kısa bir zaman kalmışken Facebook Messenger yeni temasını kullanıma sundu.

Karanlık Tarafın Gücünü Hissedin

Son zamanların iki trendini bir araya getiren Messenger, Star Wars ile karanlık mod uyarlamasını birleştirerek yeni bir temayı kullanıma sundu. Pek çok karanlık mod düzeninin aksine bu mod pil ömrünü korumak ya da göz yorgunluğunu azaltmak için tasarlanmadı.

Evet, yalnızca eğlence için.

Söz konusu temada özel duvar kağıtları, emojiler ve yapıştırmalar bulunuyor. Bununla birlikte selfie çekerken ya da görüntülü görüşme gerçekleştirirken kullanabileceğiniz yeni artırılmış gerçeklik filtreleri de pakete dahil. Facebook bu temanın sınırlı sayıda olduğunu belirtese de, bunun ne anlama geldiğini çözmek şu aşamada oldukça zor. Bu arada tema filmin yalnızca ilk birkaç haftası boyunca kullanımda olacak.

Karanlık Tarafın Gücünü Nasıl Hissedeceksiniz?

Yeni tema şu anda küresel çapta dağıtılmaya başlandı. Size geldiğini anlamak ve emin olmak için App Store ya da Play Store üzerinden en son sürümü kullandığınızı teyit edin. Bunun ardından bir sohbet açın ya da yeni bir tane oluşturun. Ekranın üst tarafında bulunan isme dokununca 'tema' yazılı bir seçenek görmelisiniz. Bu seçeneği göremiyorsanız gelmesi için biraz daha beklemeniz gerekebilir.

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi 20 Aralık 2019 tarihi itibarıyla vizyonda olacak. Güç seninle olsun.