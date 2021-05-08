Facebook Messenger ve Instagram DM'nin Yeni Özellikleri Işıldıyor!

Facebook Messenger ve Instagram DM'ye gün içerisinde mesajlaşma servislerini kullananların işini çok kolaylaştıracak yeni ve birbirinden çeşitli özellikler eklendi.

Facebook'un çatısı altında aylık indirme sayıları açısından ilk sıralarda yer alan birkaç uygulama var ve şirket söz konusu uygulamalarına yeni araçlar ve özelliklerin eklendiği güncellemeler getirerek kullanıcı sayısını daha da arttırmada her geçen gün yeni başarının daha altına imzasını atıyor.

Teknoloji devinin hizmetlerini dünya çapında milyonlarca insan kullandığından onları daha mutlu kullanıcılar haline getirmek için düzenli aralıklarla kullanışlı özellikler getirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Facebook'un son zamanlarda yeni özellikler üzerinde çalıştığına dair birçok bilgi paylaşıldı. Bu özelliklerin bir kısmı Messenger uygulaması ve Instagram'ın direkt mesajlarına gelen yeni kullanışlı özelliklerle alakalı oldu. Facebook'un uygulamalarına gelen yeni özelliklerin listesi biraz uzun olsa da kullanıcıların muhtemelen en çok beğenisini kazanacak özellik mesajın görülüp görülmediğini öğrenmek için sohbetin açılmasına gerek bırakmayacak özellik oldu.

Facebook Messenger ve Instagram DM'nin Yeni Özellikleri

Facebook, mesajlaşma hizmetleri için oldukça uzun bir özellik listesi sundu. Bu özellikleri aşağıdan öğrenebilirsiniz.

1. Görüldü İbaresi

Mesajlarınızın okunup okunmadığını artık Instagram'ın mesajlar kısmından görebilirsiniz. Mesajınızın görülüp görülmediğini öğrenmek için sohbeti açmanıza artık gerek yok. Bir mesaj gönderdikten sonra mesajlar kısmına dönebilir ve mesajınızın başında görüldü ibaresinin yer alıp almadığını kontrol edebilirsiniz.

2. Sohbetleri Arşivleme

İkinci özellik Instagram'a değil Messenger'a gelen bir özellik. Bu özellik sayesinde sohbeti arşivlemek için sohbeti sola kaydırmanız yeterli olacak. Sohbeti sola çektikten sonra yanda çıkan arşiv butonuna tıklayabilir ve sohbeti arşive taşıyabilirsiniz. Küçük bir özellik olsa da kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlıyor.

3. Yeni Sohbet Temaları

Star Wars hayranları ve Netflix'teki Selena'nın severleri, en sevdiğiniz yapımları sohbetinize taşımak için yeni tema seçeneklerini kullanabilirsiniz. Messenger veya Instagram'da Star Wars veya Selena temalarına geçmek için sohbet ayarlarınızda yer alan tema seçeneğine dokunup istediğiniz temayı seçebilirsiniz. Yeni temalar şu şekilde görünüyor:

4. Eller Serbest Modunda Ses Kaydetme

Sesli mesajlaşma özelliğini sık kullananlardansanız Messenger'da ses kaydetme butonuna artık basılı tutmanıza gerek yok. Bu özellik şimdilik Messenger'da ancak yakın bir zamanda Instagram'a da gelecek. Eller serbest modunda ses kaydetmek için mikrofon butonuna bir kere basmanız yeterli.

5. Video veya Fotoğraflara Video veya Fotoğrafla Yanıt Verme

Yeni özellik, size gönderilen bir fotoğraf veya videonun içerisine kendi seçtiğiniz bir fotoğraf veya videoyu eklemenizi sağlıyor. Size gönderilen fotoğrafa ya da videoya aynı şekilde cevap vermek için kamera simgesine tıklamanız yeterli. Bu özelliğin şu anda sadece iOS kullanıcıları tarafından kullanıldığını da belirtmiş olalım. Facebook'a göre yakında Android'e de gelecek.