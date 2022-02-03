Facebook Son Çeyrek Raporları Açıklandı: Facebook Meta Hisseleri Çakıldı!

Bildiğiniz gibi bir süre önce sosyal paylaşım sitesi Facebook adını Meta olarak değiştirdi. İsim değişikliğinin ardından yeni bir vizyon belirleyen şirket, Metaverse gibi büyük bir gelişmenin de altına imza attı. Ancak Facebook’un net karı, geçtiğimiz yılın son çeyreğine göre yüzde 8 azalarak 10,3 milyar dolara geriledi.

2021 yılında isim değişikliğine giden ve ismini Meta olarak değiştiren Facebook, geçen yılın Ekim-Aralık aylarına ait raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre; şirket 2020 yılının aynı dönemine kıyasla 2021'de yüzde 20 artış göstererek 33,7 milyar dolara çıktı. Facebook’un 2020 bilançosunun Ekim-Aralık ayındaki geliri 28,1 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Meta’nın 2021 yılına ait genel toplam geliri ise bir önceki yıla göre yüzde 37 artış gösterdi ve 117,9 milyar dolara yükseldi. Aynı zamanda şirket, 2022’nin ilk çeyrek bilançosunun 27 – 29 milyar arasında olmasını beklediğini açıkladı.

Hisse Başına Kar Beklentilerin Altında Kaldı

Meta’nın (Facebook) net karı ise geçtiğimiz yılın son çeyreğine göre yüzde 8 azalış gösterdi. Net karı 2021 Ekim – Kasım dönemi için 10,3 milyar dolar olurken, bu rakam 2020’nin aynı döneminde 11,2 milyar dolardı.

Meta’nın net karı 2021 yılı için ise yüzde 35 artışla 39,4 milyar dolara çıktı.

Hisseleri Çakıldı

Beklentileri karşılayamayan dördüncü çeyrek bilançosunun ardından Meta'nın hisseleri, New York borsasının kapanması sonrasında gerçekleşen sınırlı işlemlerde yüzde 20'nin üzerinde değer kaybı yaşadı.

Piyasalar kapandıktan sonra gerçekleştirilen işlemlerde, Meta hisselerinde yaşanan düşüşle birlikte şirketin piyasa değerinde 200 milyar dolar gerileme gerçekleşti.

İlk Kez Düşüş Yaşandı

Facebook'un aktif günlük kullanıcı sayısı, bin 930 milyardan bin 929 milyara geriledi ve böylece ilk kez kullanıcı sayısı bir önceki çeyreğin gerisinde kaldı. Şirket, kullanıcı sayısındaki düşüşün nedenini Apple’ın gizlilik ayarlarında yaptığı değişiklikler ve TikTok gibi rakiplerin artması olduğunu söyledi.