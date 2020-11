Facebook mobil uygulaması Karanlık Mod özelliğine nihayet kavuşuyor. Halihazırda bazı kullanıcılarda test edilmesi amacıyla sunulan Facebook Karanlık Mod artık herkes için kullanılabilir. Facebook mobil uygulamasında Karanlık Mod nasıl açılır?

Uzun süren söylentiler ve beta testlerinin ardından nihayet iOS 14 destekli Apple ürünlerine de Facebook Dark Mod için onay verildi. Facebook web sitesinin bir süredir Karanlık Mod'a sahip olması ve hatta mobil cihazlardaki Facebook Lite'ın bile Karanlık Mod'u barındırması, iOS kullanıcılarının sabrını taşırmış olmalı.

Geçtiğimiz gün güvenilir bir kaynaktan yapılan paylaşımla, iOS'taki Facebook uygulaması için Karanlık Mod'un kullanılabilir olacağını öğrendik. Facebook'un diğer iki platformu olan Messenger ve Instagram'ın zaten bu temaya sahip olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Facebook nihayet kendi iOS ve Android uygulaması için Karanlık Mod seçeneğini tüm kullanıcılarına açmayı planlıyor.

Facebook'un resmi uygulaması için Karanlık Mod üzerinde çalıştığına dair ilk söylentiler Nisan ayında ortaya çıkmıştı. Haziran ayına kadar kullanıcıların küçük bir yüzdesi bu ayarı test etmiş ve şirketin kademeli olarak Karanlık Mod'u yayınlamasına olanak tanımıştı. Ancak son birkaç gün içinde pek çok Facebook kullanıcısı, uygulamanın Ayarlar ve Gizlilik sekmesinde bu özelliği gördüklerini söylüyor.

Ayrıca -eğer cihazınıza sunulmuşsa- Karanlık Modu etkinleştirmek isterseniz, Facebook Ayarlar menüsünden "Ayarlar ve Gizlilik"' seçeneğine gitmeniz ve ardından "Karanlık Mod" bölümünü aktif etmeniz yeterli olacak.

Facebook is publicly testing Dark Mode! 🌙



You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP