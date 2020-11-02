Facebook mobil uygulaması Karanlık Mod özelliğine nihayet kavuşuyor. Halihazırda bazı kullanıcılarda test edilmesi amacıyla sunulan Facebook Karanlık Mod artık herkes için kullanılabilir. Facebook mobil uygulamasında Karanlık Mod nasıl açılır?

Uzun süren söylentiler ve beta testlerinin ardından nihayet iOS 14 destekli Apple ürünlerine de Facebook Dark Mod için onay verildi. Facebook web sitesinin bir süredir Karanlık Mod'a sahip olması ve hatta mobil cihazlardaki Facebook Lite'ın bile Karanlık Mod'u barındırması, iOS kullanıcılarının sabrını taşırmış olmalı.

Geçtiğimiz gün güvenilir bir kaynaktan yapılan paylaşımla, iOS'taki Facebook uygulaması için Karanlık Mod'un kullanılabilir olacağını öğrendik. Facebook'un diğer iki platformu olan Messenger ve Instagram'ın zaten bu temaya sahip olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Facebook nihayet kendi iOS ve Android uygulaması için Karanlık Mod seçeneğini tüm kullanıcılarına açmayı planlıyor.

Facebook mobil uygulaması Karanlık Mod aktif etme

Facebook'un resmi uygulaması için Karanlık Mod üzerinde çalıştığına dair ilk söylentiler Nisan ayında ortaya çıkmıştı. Haziran ayına kadar kullanıcıların küçük bir yüzdesi bu ayarı test etmiş ve şirketin kademeli olarak Karanlık Mod'u yayınlamasına olanak tanımıştı. Ancak son birkaç gün içinde pek çok Facebook kullanıcısı, uygulamanın Ayarlar ve Gizlilik sekmesinde bu özelliği gördüklerini söylüyor.

Ayrıca -eğer cihazınıza sunulmuşsa- Karanlık Modu etkinleştirmek isterseniz, Facebook Ayarlar menüsünden "Ayarlar ve Gizlilik"' seçeneğine gitmeniz ve ardından "Karanlık Mod" bölümünü aktif etmeniz yeterli olacak.

Facebook is publicly testing Dark Mode! 🌙



You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 30, 2020

Karanlık Mod hakkında bir tweet paylaşan sızıntı sahibi Jane Wong'a gelen yorumlar ise bir hayli karışık gözüküyor. Bazı iOS kullanıcıları Karanlık Modu aktif edebildiklerini söylerken, bazıları ise henüz bu özelliği almadıklarından şikayet ediyorlar.

Android'deki Facebook uygulaması da bir süredir Karanlık Modu test ediyor ve Android 10'daki geniş Karanlık Mod sistemiyle entegrasyon ve uyumluluğa sahip olacağı iddia ediliyor. Bu noktada Android 10 kullanıcılarının, iOS 14 sahiplerine göre daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz.

Peki ya siz iOS için Facebook uygulamasında Karanlık Mod özelliğine erişebiliyor musunuz? Facebook uygulaması son sürümüne güncellemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.