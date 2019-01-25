Facebook, Moments Uygulamasını Sonlandırıyor

2015 yılında yayınlanan tek dokunuşla fotoğraf paylaşımı yapmamımızı ve yüz tanımlama teknolojisi sayesinde fotoğraftaki kişileri otomatik olarak etiketleyebilmemizi sağlayan Facebook Moments, yapılan açıklamaya göre 25 Şubat'ta sonlanacak.

Uygulamanın artık geliştirilmediğini belirten Facebook yetkilileri, uygulamanın 25 Şubat'ta yani önümüzdeki ay sonlandırılacağını söylediler. Moments ürün yönetimi direktörü Rushabh Doshi, "Başlangıçta insanların fotoğraflarını kurtarabilecekleri bir yer olarak başlattığımız Moments uygulaması desteğine son veriyoruz" dedi ve “İnsanların paylaştığı fotoğrafların onlar için önemli olduğunu biliyoruz, bu nedenle Facebook uygulamasında anılarınızı kurtarmanın yollarını sunmaya devam edeceğiz.” sözlerinde bulundu.

Hatıralarınızı Aktarın!

Facebook "25 Şubat tarihinden önce Moments uygulamasından fotoğraf ve videolarını aktarabilmen için iki yöntem sunuyoruz. Bu tarihten sonra Moments kullanılamayacak." şeklinde duyuru ile Moments'da bulunan resimlerinizi dışarı aktarabileceğinizi söyledi. Hatıraların 2 yöntem ile aktarılabileceğini söyleyen Facebook, isterseniz profilinizde gizli albümler oluşturarak isterseniz de bilgisayarınıza indirerek resimlerinizi saklayabileceğiniz bilgisini paylaştı.

Anılarınızı aktarmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Anılarınızı 25 Şubat'a kadar aktarmayı unutmayın!

Facebook'un Moments uygulamasını sonlandırması hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha önce Moments'ı kullanmış mıydınız? Yorumlar bölümünden düşüncelerinizi bekliyoruz!