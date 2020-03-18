Facebook, MSQRD Uygulamasını Kapatma Kararı Aldı

Bir zamanların en popüler yüz değiştirme uygulaması olan MSQRD kapanıyor. Facebook ekibi tarafından geliştirilen MSQRD çok yakında kullanıma kapatılacak.

MSQRD Uygulaması Kapanıyor

MSQRD'nin resmi Facebook hesabı üzerinden yapılan paylaşımda uygulamanın 13 Nisan'dan itibaren kapatılacağı söylendi. Açıklamanın devamında şu cümlelere yer verildi:

Masquerade 2016'da Facebook’a katıldığında, fotoğraf filtreleme teknolojisi yeni yeni ortaya çıkmaya başlamıştı. MSQRD, AR için erken momentum oluşturmak ve Facebook’un bugünkü platformunu oluşturmak için içgörü sağlamak için esastı. Odak noktamız şimdi, herkesin kendi AR efektlerini oluşturmasına ve bunları Facebook ailesinde paylaşmasına izin veren Spark AR aracılığıyla mümkün olan en iyi AR deneyimlerini sunmaya odaklanıyor. AR efektlerini doğrudan doğrudan Facebook, Instagram, Messenger ve Portal’da bulabilirsiniz. Topluluğumuza destek için çok teşekkürler.

MSQRD ekibi tarafından alınan kararın oldukça yerinde olduğunu söylemek mümkün. Günümüzde sosyal medya platformları yüz değiştirmeyi kolayca yapabilmekte. Bu da MSQRD uygulamasını kullanmaya gerek olmadığı anlamına gelmekte.

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