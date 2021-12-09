Facebook Myanmar Ordusuna Bağlı Hesapları Kaldırdı

Facebook ve Myanmar ordusu arasındaki gerilim günden güne büyüyor. Facebook (yeni adıyla Meta), ülkede darbe yapan Myanmar ordusunun hesaplarını bir bir kapatmaya başladı.

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, Şubat ayında iktidarı ele geçiren Myanmar ordusu tarafından kontrol edilen işletmeleri temsil eden sayfaları, grupları ve hesapları kaldırdı.

Şirket Çarşamba günü yaptığı açıklamada, askeri personeller tarafından kontrol edilen işletmelerin Facebook'tan yasaklanarak sayfalarını, gruplarını ve hesaplarını sileceğini duyurdu.

Hareket, Şubat ayında platformda reklam yapmaktan zaten yasaklanmış olan bu varlıklara yönelik mevcut kısıtlamaları genişletiyor.

Facebook ve Myanmar ordusu arasında neler yaşanıyor?

Facebook ve Instagram silahlı kuvvetlerin bir darbeyle iktidara gelmesinden sonra, askeri kontrol edilen devlet ve medya kuruluşlarının uygulamaları kullanmasını engelledi ve ülkede huzursuzluğa yol açtı.

Şirket o zaman aldığı kararlar için "Myanmar'daki durumu acil bir durum olarak ele almak istediğini" söylemişti.

Şubat kısıtlamalarını uygulamadan hemen önce Facebook, Tatmadaw adı verilen ordu tarafından işletilen ve yanlış bilgi yaydığı tespit edilen profillerde tüm içeriklerin dağıtımını önemli ölçüde azaltmak için çalıştığını belirtti.

Şirketin son hamlesi, Facebook'un on milyonlarca kullanıcısı olduğu Myanmar'da nefret söylemi dolaşımını durdurmaması nedeniyle eleştirilerle karşılaşmaya devam etmesi sonrasında geldi.

Bu hafta Meta, ülkedeki Rohingya Müslümanlarına yönelik şiddete katkıda bulunan içeriklerle ilgili eylem eksikliği nedeniyle 150 milyar dolarlık davayla karşı karşıya kaldı.

ABD ve Birleşik Krallık'taki hukuk firmaları, yöneticilerin sosyal ağdaki Rohingya karşıtı gönderileri, grupları ve hesapları bildiği ve bunları engellemek için çok az şey yaptığı iddiaları üzerine koordineli bir yasal kampanya başlattı.

Rohingyalar, Myanmar'ın Rakhine Eyaleti'nde yaklaşık 1 milyon kişi olduğu düşünülen vatansız bir Müslüman azınlıktır. Myanmar onları vatandaş olarak saymıyor ve ülkedeki tanınmış etnik gruplardan birine ait değil.

Ekim ayında şirket, son iki yılda Myanmar gibi ülkelerde dil, ülke ve konu uzmanlığına sahip daha fazla kişiyi işe aldığını ve bu yıl 12 yeni dilde içerik moderatörleri eklediğini söyledi.

Facebook'un Asya Pasifik bölgesindeki gelişmekte olan ekonomiler için politika direktörü Rafael Frankel, dava ile ilgili yaptığı açıklamada, "Myanmar'daki Rohingya halkına karşı işlenen suçlar bizi dehşete düşürdü." dedi.