Facebook Neighborhoods ile Komşularınızı Evinize Getirecek!

Yeni tip koronavirüsle birlikte komşularla iletişim kurmak için sosyal ağlar daha çok kullanılmaya başlandı. Örneğin, Facebook'un şu anda dünya genelinde 2,7 milyar kullanıcısı bulunuyor. Şirket kullanıcılara nasıl özellikler sunabileceğini düşünmeye devam ederken yeni özellikler getirmekten de vazgeçmiyor. Paylaşılan bilgilere göre şirketin sosyal medya uygulamasına getirdiği son özellik, komşuları birbirine eskisinden daha çok kenetleyecek olan Facebook Neighborhoods oldu.

Facebook Neighborhoods Neler Sunuyor?

Facebook temsilcisi, Techcrunch'a yaptığı açıklamada, "İnsanlar artık Facebook'u yerel topluluklara katılmak için her zamankinden daha fazla kullanıyor. İnsanların bunu yapmasını kolaylaştırmak adına Facebook'ta insanların komşularıyla iletişim kurmaları için özel bir alan olan Facebook Neighborhoods'u sınırlı bir test süreciyle başlatıyoruz" ifadelerine yer verdi. Paylaşılan bilgilere göre mahalle sakinlerinin birbiriyle bağlantılı halde kalmasını kolaylaştıracak özellik başlangıçta büyük bir kullanıcı kesimi tarafından değil de Kanada'nın Calgary kentinde yaşayanların kullanıma sunuldu.

Facebook'a eklenecek yeni özellik Marketplace, Gruplar, Arkadaşlar, Sayfalar, Etkinlikler ve diğer bölümlerin olduğu kısımda yer alacak. Bu özellik ilk olarak Matt Navarra'nın Twitter'da paylaştığı bir tweet ile ortaya çıkmıştı. Özelliğe dair önemli bilgiler ise Tersine Mühendislik Uzmanı Jane Manchun Wong tarafından paylaşılan tweet ile açığa çıkmıştı.

Görünüşe bakılırsa bu özellik de Nextdoor'da olduğu gibi gruba katılacak yeterli kişi olduğunda kullanılabiliyor. ancak Facebook gruplarının ve Nextdoor'un aksine yöneticiler tarafından oluşturulmuyor ve yönetilmiyor. Yeni özellikle birlikte mahalle gruplarının oluşturulma işlemi tamamen sosyal medya devi Facebook tarafından gerçekleştiriliyor.

Facebook Neighborhoods özelliğini kullanmak isteyenlerin öncelikle konumunu doğrulaması gerekiyor. Sosyal medya uygulaması, konumunuzu doğruladıktan sonra sizin coğrafi konumunuza en yakın mahalle grubunu tavsiye ediyor. Mahallenizin yeterli katılımcı olmaması nedeniyle henüz bir grubu bulunmuyor ise mahallenizde yer alan insanları gruba katılması için davet etmek gibi bir imkanınız da bulunuyor.

Peki, sosyal medya devinin yeni özelliği hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce Facebook'un "Gruplar" özelliği zaten normal bir şekilde kullanılabiliyorken mahalle sakinlerini birbirine bağlamak için geliştirilen bu özellik gerekli bir özellik mi? Yeni özelliğe ilişkin tüm görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.