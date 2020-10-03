Facebook, Netflix'in Popüler Belgeseli için Uydurma Diyor

Sosyal medya devi Facebook, bir süre önce Netflix'te yayınlanan The Social Dilemma belgeseli hakkında bir yazı paylaştı. Facebook, Netflix belgeseli için 'uydurma' bilgiler içerdiğini söylüyor.

Facebook geçtiğimiz Cuma günü popüler Netflix belgeseli "The Social Dilemma" hakkında kapsamlı bir açıklamada bulundu. Görünüşe göre Facebook, Netflix belgeselinin anlatıklarına sıcak bakmıyor.

Facebook, Netflix'in gündem yaratan belgeseli için "Teknolojiye detaylı bir bakış sunmak yerine, sosyal medyanın zor ve karmaşık toplumsal sorunları için günah keçisi yaratmaya çalıştığına dair çarpık bir görüş sunuyor" ifadelerini kullandı.

Facebook'tan Netflix belgeseli için 'uydurma' yakıştırması

Netflix belgeseli ilk kez bazı izleyicilere, sosyal ağların insanların geri gelmesini sağlamak için algoritmaları nasıl kullandığını gösterdi ve Social Dilemma'yı izleyen bazı kullanıcıların Facebook ve Instagram hesaplarını sildikleri ortaya çıktı.

Facebook viral videolar gibi paylaşımlar yerine "anlamlı sosyal etkileşimlere" öncelik vermek için Haber Akışı algoritmasının değiştirdiği bir örneğe işaret ediyor. Şirket, bu hareketin platformda günde 50 milyon saat düşüşe yol açtığını savunuyor ve "İnsanları hizmetlerinizi daha fazla kullanmaya teşvik etmeye çalışıyorsanız, yapılması gereken bu değil" diyor.

Facebook: Sosyal medya komplolarına inanmayın

Facebook, belgeselde anlatılanlar hakkında kullanıcıların endişeli olabileceğini ancak gerçekçi olmadığını dile getiriyor. Ayrıca belgeselde herhangi bir şirket çalışanına yer verilmemesinden şikayet eden Facebook, gerçek sorunlara odaklanmak yerine sosyal medya komplolarına inandıklarını söylüyor:

"Teknoloji şirketlerinin gündeme getirdikleri sorunların çoğunu ele almak için gösterdikleri çabaları kabul etmiyorlar. Bunun yerine uzun yıllardır içeride bulunmayanların yorumlarına güveniyorlar."

The Social Dilemma Eylül ayında Netflix’in en popüler 10 film ve TV şovu listesinde yer aldı ve hala Trendler bölümünde listeleniyor.