Facebook, Nisan-Eylül Arasında 1.5 Milyar Sahte Hesabı Kaldırıldı

Sosyal medya devi Facebook, sahte haber, spam, nefret söylemi ve terör içerikleriyle nasıl başa çıktığını ayrıntılı olarak anlattığı “Topluluk Standartları İcra Raporu”nu yayınladı. Buna göre şirket, 2018’in nisan ve eylül ayları arasında 1.5 milyar sahte hesabı kaldırdı.

Dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan Facebook, topluluk standartları raporunu yayınladı.

Rapora göre Facebook, 2018’in ilk çeyreğinde 534 milyon, ikinci çeyreğinde 800 milyon ve üçüncü çeyreğinde ise 754 milyon sahte hesaptan kurtuldu. Söz konusu rakamlar, sosyal medyadaki spam sorununun ulaştığı noktayı net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Şirket, sahte hesapların yüzde 99,6'sının Nisan ve Eylül ayları arasında kaldırıldığını belirtti. Facebook ayrıca, aynı dönemde 2.1 milyar spam içeriği de platformdan sildiğini söyledi.

Facebook, spam hesapların üstesinden gelmek için yoğun bir çaba sarf ediyor olsa da, şirketin çözmesi gereken başka büyük sorunları da var.

Bu hafta başlarında yayınlanan bir New York Times raporu, Facebook'un ABD seçimlerini manipüle etmek isteyen Rus aktörlerin üstesinden gelmek için yeterince hızlı hareket etmediğini ve konuyla ilgili iç yönetim çatışmaları olduğunu iddia etmişti.

Şirket bu iddiayı kesin bir dille reddederken, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ve Genel Operasyon Müdürü Sheryl Sandberg'in sahte haberlerle savaşmak için yoğun bir mesai harcadıklarını söyledi.

Bu yıl patlak veren Cambridge Analytica veri skandalı ve beraberinde gelen güvenlik fiyaskoları, Facebook’un imajını yerle bir etmişti. Platform için kritik olan konuları bizzat ele alan Mark Zuckerberg, markanın sarsılan imajını yeniden inşa etmenin yollarını arıyor. Facebook CEO’sunun bu konuda başarılı olup olamayacağını ise zamanla göreceğiz.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.