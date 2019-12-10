Facebook, Oculus Medium İçin Adobe ile Görüşüyor

Sanal gerçeklik ürünleri için dijital modellemeler üretilmesini sağlayan Oculus Medium için Facebook ve Adobe arasında satın alma görüşmeleri başladı. Oculus Medium, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile görüşmeleri doğruladı.

Facebook, 2014 yılında yaklaşık 2 milyar dolar ödeyerek sanal gerçeklik gözlükleri üreten Oculus markasını satın almıştı. Facebook’un devreye girmesinden sonra ürün gamını genişleten ve sanal gerçeklik teknolojilerinin dijital tarafına yatırım yapmaya başlayan Oculus, 2016 yılında Oculus Medium ismini verdiğini yazılımını tanıtmıştı. Oculus Medium ile geliştiricilerin VR gözlükler için “dijital heykeltıraşlık” ürünleri geliştirebileceklerini dile getiren şirket, bu ürününü satmak üzere harekete geçti.

Ünlü yazılım şirketi Adobe ile Oculus Medium konusunda konuşmalara devam eden Facebook tarafından konuyla ilgili açıklama gelmezken, anlaşmanın maddi büyüklüğü ise muallakta kaldı.

Adobe 3D Başkan Yardımcısı Sebastian Deguy ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Oculus Medium, 3D modellemede yaratıcı ve teknolojik sınırları zorlayarak sanal gerçeklik alanının temelini oluşturdu.”

Satın alma işlemlerinin hala devam ettiği dile getirilirken, resmi açıklamanın yakın zaman sonra açıklanması bekleniyor.