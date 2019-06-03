Facebook Ödediği Veri İhlali Cezasına İtiraz Edecek

Hatırlarsınız ki geçtiğimiz günlerde sizlere Kişisel Verileri Koruma Kurulu Facebook'a toplamda 1 milyon 650 bin TL tutarında bir ceza verdiğini aktarmış ve bu cezayı Facebook'un ödediğini bildirmiştik.

Facebook Ödediği Cezaya İtiraz Etmeye Hazırlanıyor

Facebook’ta oluşan bir hata nedeniyle bazı üçüncü parti uygulamaların platformdaki kullanıcı fotoğraflarına izinsiz erişim sağlayabildiği tespit edilmiş ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Kurulun incelemesi sonucunda, Facebook’un yaşanan veri ihlalinin oluşmaması için kanunda öngörülen gerekli idari ve teknik tedbirleri almadığı belirlenmişti.

Facebook yaptığı yazılı bir açıklama ile cezayı ödediklerini ancak itiraz sürecinin de başladığını belirterek iade talep edeceklerini belirtti. Facebook Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Çağatay Pekyörür açıklamasında şunları söyledi:

"Facebook, KVKK’nın kararında ulaştığı sonuçlara katılmamaktadır ve halihazırda bu karara itiraz etmektedir. İtiraz süreci ve idari para cezasının ödenmesi süreci eş zamanlı ilerleyen süreçler olduğundan, Facebook KVKK tarafından kesilen cezayı ödemiştir, ancak itiraz sürecinin bir parçası olarak ödemenin iadesini talep edecektir. Her halükarda, cezanın ödenmesi karara itiraz etme hakkımızı etkilemediği gibi, KVKK’nın kararı ile ilgili kaygılarımız da devam etmektedir."

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