Facebook Para Karşılığında Sizi İzleyecek

Sosyal medya devi Facebook, geliştirdiği Study isimli uygulamayla kullanıcıların telefon aktivitelerini ödeme yapmak şartıyla izleyeceğini duyurdu.

Facebook, Study Uygulamasını Duyurdu!

Facebook'un yeni tanıttığı Study uygulaması, telefonunuzda hangi uygulamaların yüklü olduğunu, bu uygulamaları ne kadar süreyle kullandığınızı ve diğer uygulamalarda kullandığınız özelliklerin adlarını toplayacak. Ayrıca Facebook bulunduğunuz ülkeyi, Study uygulamasını hangi cihazda kullandığınızı ve ağ türünü de öğrenecek.

Sadece Android cihazlarda çalışacak olan Study'e 18 yaşından küçük kullanıcılar erişemeyecek. Facebook kullanıcı verilerinin güvenilir bir şekilde saklanacağını ve bu verilerin sadece market araştırmaları ve daha iyi ürün oluşturma amacıyla kullanılacağını açıkladı. İlk süreçte Amerika ve Hindistan'da kullanıma sunulacak olan uygulamanın, ilerleyen dönemlerde diğer ülkelerde de kullanıma açılması planlanıyor.

Kullanıcıların kendi Facebook hesapları ile üye olabileceği Study uygulaması, tarafınıza gönderilecek ücretin yatırılması için en başta banka hesap bilgilerinizi istemekte. Facebook verilerini alacağı kullanıcılara ne kadar ücret ödeyeceğini henüz açıklamadı. Detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

Sizler Facebook'un Study uygulaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Uygulama ülkemizde kullanıma sunulursa verilerinizi paylaşır mısınız? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!