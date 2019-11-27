Facebook, Para Kazandıran Uygulaması 'Viewpoints'i Kullanıma Sundu

Son yıllarda veri skandalı haberleriyle gündemden düşmeyen Facebook, Viewpoints adlı yeni uygulamasını kullanıma sundu. Uygulama, anket doldurmaları karşılığında kullanıcılara para ödeyecek.

Anket Doldurdukça Para Kazandıracak

Facebook'un pazar araştırma uygulaması Viewpoints’te, uygulama içinde yer alan anketleri ve soruları cevaplayan kullanıcılar gelir elde edebilecek. Kazanılan paralar kullanıcıların banka hesaplarına aktarılacak.

Kullanıcıların öncelikle Facebook Viewpoints'e katılmak için ad, e-posta adresi, ikamet edilen ülke, doğum tarihi ve cinsiyet gibi bilgilerini girmesi gerekiyor. Ancak bir Facebook hesabına sahip olanlar, hesaplarını uygulamaya bağlayarak bu adımı atlayabiliyor.

Daha sonra Viewpoints kullanıcıları, ‘Programs’ olarak adlandırılan anketlere katılarak tamamladıkları anket sayısına ve görevlere göre puan kazanacak ve 1000 puana ulaştıklarında 5 dolar almaya hak kazanacak. Ödemeler kullanıcıların Paypal hesaplarına havale yapılacak.

Kullanıcı Verileri Paylaşılmayacak

Facebook'un Viewpoints ile elde edilecek verileri Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformlarını geliştirmek için kullanacağı belirtiliyor. Sosyal medya devinin kullanıcı verilerinin yönetimi konusundaki sicili pek parlak olmasa da, Viewpoints'ten elde edilecek verilerin üçüncü parti firmalar ile paylaşılmayacağı özellikle vurgulanıyor.

Şimdilik ABD’de kullanıma sunulan Facebook Viewpoints uygulamasının Türkiye’de kullanıma sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.