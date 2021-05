Facebook'a Paylaşmadan Önce Oku Uyarısı Geliyor

Facebook, paylaşmadan önce oku uyarısı ile sosyal medya kullanıcılarının önemli konularla ilgili bağlantı içeren gönderileri yeniden paylaşmadan önce makaleyi okumasını sağlayacak bir özellik getiriyor. Kullanıcıların önüne çıkarılacak uyarının kullanıcının sadece başlık ile oluşturduğu varsayımla hareket etmesinin önüne geçmesi bekleniyor.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı, makale bağlantılarını okumadan paylaşma alışkanlığına sahiptir. Bu alışkanlığa sahip kullanıcılar sadece makalenin başlığını okuduktan sonra yeniden paylaşma özelliğini kullanır. Bir kullanıcının makalenin içeriğini okumadan direkt paylaşmasının birçok nedeni olsa da bunlardan en önemlisi, kullanıcının makale başlığına dayanarak olumlu varsayımlarda bulunmasıdır.

Kullanıcıların böylesine tehlikeli bir alışkanlığa sahip olması çok büyük sorunlara yol açabiliyor. Facebook zaman zaman büyük sorunlara neden olabilen bu alışkanlığa son vermek için yeni adımlar atıyor.

Makale başlığına dayanarak paylaşımda bulunmanın getirdiği sorun, yanlış bilgilerin yayılmasına neden olmasıdır. İnternet kullanıcıları, yanlış bilgilerin yayılmasının sonuçlarını en iyi bilen kişilerdir. Yanlış bilgi içeren bir makaleyi okumadan paylaşmak, gönderiyi gören insanların makaledeki bilgiler doğrultusunda hareket ederek yanlış şeyler yapmasına neden olabilir.

Makaleyi okuyup, içeriğinin doğru bilgilerden oluştuğunu görüp paylaşmak ayrıca gönderiyi paylaşan kişinin de bazı konularda bilgilenmesine yardımcı olabilir.

Facebook, kullanıcıları herhangi bir makale bağlantısını paylaşmadan önce okumaya teşvik etmek için makaleyi okumadan paylaşmaya çalışan kişilere bir uyarı göstereceğini açıkladı. Facebook'un uyarısının nasıl göründüğünü aşağıda yer alan görselden görüntüleyebilirsiniz.

Starting today, we’re testing a way to promote more informed sharing of news articles. If you go to share a news article link you haven’t opened, we’ll show a prompt encouraging you to open it and read it, before sharing it with others. pic.twitter.com/brlMnlg6Qg