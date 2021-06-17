Facebook Podcast Çıkış Tarihi ve Detayları Belli Oldu

Facebook podcast özelliği için kollarını sıvadı. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformuna podcastin ne zaman ekleneceği belli oldu. Ayrıca yeni özelliğe ilişkin birtakım bilgiler de paylaşıldı.

Facebook Podcast Ne Zaman Çıkacak?

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde internette geçirilen süre önemli ölçüde arttı. Bu dönemde Netflix, BluTV gibi dijital yayın platformları, Spotify ve Deezer gibi dijital müzik platformları ve podcastlerin kullanım oranında da ciddi oranda artış yaşandı.

Sosyal medya devi, kullanım oranında ciddi artış yaşanan podcasti kendi platformuna entegre etmek için kollarını sıvadı. The Verge'deki habere göre podcast içeriği üreten kullanıcılar, RSS feedlerini Facebook platformuna bağlayabilecek. Bu işlem bir kez yapıldıktan sonra artık podcast gönderileri otomatik olarak sosyal medya platformuna eklenecek.

İçerik üreticilerinin Facebook profili sayfasında "podcastler" sekmesi yer alacak. Kullanıcının ürettiği içeriklerin tamamı bu sekmede görüntülenecek. Kullanıcılar, uygulamadan çıkmadan podcast sekmesi üzerinden içerikleri dinleyebilecek, paylaşabilecek, beğenebilecek ve yorum yapabilecek. Facebook, bazı kullanıcıların yeni özelliğe bu ayın başlarında erişebildiğini doğruladı.

Aktarılan bilgilere göre kullanıcılar, uygulama üzerinden podcastin herhangi bir kısmından klip oluşturabilecek. Klip süresi en fazla 1 dakika olacak. Kullanıcıların klip oluşturabilmesi için podcast sahibinin bu özelliği aktif hale getirmesi gerektiğini belirtelim.

Çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen yeni özellik 22 Haziran tarihinde gelecek. Sosyal medya devi, podcast özelliğine iliişkin bir ekran görüntüsü paylaştı. Paylaşılan ekran görüntüsü, söz konusu özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor.

Sosyal medya devi ayrıca Clubhouse alternatifi olmaya da hazırlanıyor. Şirketin geçtiğimiz aylarda Clubhouse benzeri özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Şirketin özellikle son dönemde yoğun ilgi gören ses tabanlı hizmetlere odaklandığını görüyoruz.

Facebook Gruplarda Anonim Olma Seçeneği Geliyor

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya platformunun gruplarda isimsiz gönderi paylaşma özelliğini test ettiği gün yüzüne çıkmıştı. Bu özellik, kullanıcıların adını ve soyadını gizli tutarak istediği herhangi bir grupta gönderi paylaşmasına olanak sağlayacak. Anonim olma özelliği, daha önce sağlık ve ebeveynlikle ilgili grup türlerinde mevcut olmuş olsa da sosyal medya devi listesini genişletmeye başlıyor.