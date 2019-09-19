Facebook Portal, Sesleri Hem Dinliyor Hem Kaydediyor

Dünyanın en güvensiz kuruluşlarından birisi olarak sayılabilecek Facebook, görünen o ki daha önceki hatalarından hiçbir ders almadı. Şirket Facebook Portal aracılığıyla milyonlarca kişinin gizlilik haklarını ihlal etti. İşte haberimizin detayları.

Sosyal medya uygulamalarının ve diğer birçok platformun gizlilik ihlaline neden olduğu bilinen bir gerçek. Kullanıcıların bu tür platformlar ile ilgili tedirgin hissetmesi giderek artan bir durum. Geçen Ağustos ayında Facebook'un konuşma tanıma sistemlerinin doğruluğunu test etmek için bazı sesler kaydedildiği ifade edilmişti. Şirket bunları durdurduğunu söyledi.

Facebook portal üzerinden de dinleme yapılıyormuş

Facebook yöneticisi tarafından ifade edildiğine göre şirketin Portal üzerinden de dinleme yaptığı ortaya çıktı. Daha önceden birçok kişiye, yalnızca Messenger ile yapılan yazışmaların kaydedildiği ifade ediliyordu. Ancak Portal ile dinleme yapıldığı bugüne kadar sır gibi saklandı.

Birçok kişinin büyük tepkiler göstermesinin hemen ardından Facebook yeni bir adım attı. "Hey portal" diyerek aktif hale getirebileceğiniz Facebook Portal, bundan sonra istenildiği taktirde sesleri kaydetmeyecek. Normal şartlarda ses kaydetme özelliği bulunan Portal, siz bunu iptal etmediğiniz sürece bunu devam ettirecek.

Tüm bu haberler iyiden iyiye artmaya başlarken, sosyal medya platformları ile ilgili en fazla akıllara gelen soru işareti güvenlik konusunda oldu. Muhtemelen ilerleyen yılların en çok tartışılan konuları sosyal medya uygulamalarının ve diğer birçok platformun ne kadar güvenli olduğu üzerinde yoğunlaşacak. Peki sizce Facebook portal gerçekten güvenli mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.