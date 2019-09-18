Facebook, Portal TV'yi Tanıttı! İşte Fiyatı

Facebook, Portal TV adını verdiği g örüntülü sohbet kamerasını tanıttı. Portal TV sayesinde kamera sensörü bulunmayan televizyonlardan görüntülü konuşmalar gerçekleştirilebilecek.

Portal TV, HDMI kablosu ile televizyona bağlanmakta. Bağlantı gerçekleştirildikten sonra cihaz kullanıma açılmakta. Portal TV ile Facebook Messenger ve WhatsApp üzerinden görüntülü konuşma gerçekleştirebilmektesiniz.

Facebook'un yeni tanıttığı cihaz tasarım açısından Microsoft Kinect'e benzemekte. Portal TV, Facebook'un akıllı kamera teknolojisi sayesinde görüntülü konuşma esnasında kişiye doğru odaklanmakta ve zoom yapabilmekte.

Cihazın kamerası görüşmeler yapılmadığı zaman sağ tarafta bulunan kapak yardımı ile kapatılabilmekte. Bu sayede kötü amaçlı kişiler kameraya sızsalar dahi herhangi bir görüntü alamamakta.

Portal TV'nin yan tarafında bulunan düğme sayesinde kamera ve mikrofon tamamen devre dışı bırakılabilmekte.

Portal TV, resim içinde resim modunu desteklemekte ve üzerinde 8 adet dahili mikrofonu barındırmakta. Portal TV'ye "Hey Portal" diyerek sesli komutlar verilebilmekte. Facebook, Portal TV'nin kamerasının kaç megapiksel olduğunu açıklamadı.

Facebook Portal TV Fiyatı

15 Ekim'de yurt dışında satışa çıkacak olan Facebook Portal TV'nin fiyatının 129 dolar olduğu açıklandı. Cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.