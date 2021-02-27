Facebook'tan Rapçilere Özel TikTok Benzeri Uygulama

Facebook'tan rapçilere TikTok benzeri uygulama geliyor. Önceden ayarlanmış beat'lerin üzerine söz eklemenize ve profesyonel kalitede bir müzik yaratmanıza izin veren Facebook'un yeni uygulaması BARS, sosyal medya etkileşimine dikkat çekiyor.

Facebook'un Ar-Ge bölümü olan NPE Ekibi, müzik odaklı yeni bir uygulamayı tanıttı. BARS ismindeki bu uygulama herkesin rap yapabilmesine olanak tanıyor. Stüdyo kalitesinde ses efektleri ve profesyonelce oluşturulmuş ritimlere sahip olan uygulama, bu videolarınızı sosyal medyada paylaşmanın bir yolunu sunmayı amaçlanıyor.

Facebook'tan rapçi olma uygulaması

Kullanıcılar mevcut birkaç beat arasından seçim yapabilir ve uygulamaya sözlerini yazarlarsa, BARS yazdıklarıyla uyaklı yeni sözcükleri otomatik olarak önerebilir. Hatta uygulamada, otomatik olarak önerilen kelimelerle serbest stilde rap yapma zorunluluğu veren freestyle modu da bulunuyor.

BARS ayrıca ses ve görsel filtrelere ve kullanıcıların profesyonel bir ürün oluşturmaları için yararlanabilecekleri otomatik ayar özelliğine sahip. Her videonun en fazla 60 saniye uzunluğunda olmasına izin veren BARS, farklı bir çalışma alanına hitap ediyor gibi görünse de TikTok rakibi olacak diyebiliriz.

Uygulama, size rap yapmanız için profesyonelce hazrılanmış ritimler sunacağını vaat ediyor ve Instagram'da yayınladığı örnek gerçekten başarılı gözüküyor. Bu beat'lerin ilerleyen dönemde sadece yapay zeka tarafından oluşturulacağını düşünürsek, birleşim hiç de fena değil.

Geçen yılın sonlarında NPE ekibi, kullanıcıların bir araya gelmek zorunda kalmadan müzik videoları üzerinde iş birliği yapmalarına olanak tanıyan Collab uygulamasını yayınladı. Ekip bu iki uygulamanın bir arada kullanılabilmesi için çalıştıklarını da söyledi.

Ekip üyesi DJ Iyler açıklamasında, "Yüksek fiyatlı kayıt stüdyolarına ve prodüksiyon ekipmanına erişimin hevesli rapçiler için sınırlı olabileceğini biliyorum. Bunun da ötesinde pandemi, canlı performansların da önünü kesti" dedi.

Facebook'un sunduğu yeni uygulama, ekip üyeleri tarafından yüklenen ilk videolarıyla birlikte App Store üzerinden indirilebilir durumda. Halihazırda iPhone'lar için kapalı bir beta olarak başlatılan BARS uygulamasını test etmek isterseniz, bekleme listesine kaydolmak için App Store'dan indirebilirsiniz.

Peki ya siz Facebook'un yeni uygulaması BARS hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşmayı ihmal etmeyin.