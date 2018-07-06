Facebook Reality Şov İçin Ronaldo'ya 10 Milyon Dolar Önerdi

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen ve futbol dışında yer aldığı projelerle de adından söz ettiren Cristiano Ronaldo’nun Facebook ile 10 milyon dolar değerindeki bir reality şov için görüşme halinde olduğu söylendi.

Yaklaşık iki ay önce çıkan ilk haberlerle birlikte Facebook ve Ronaldo’nun Facebook Watch üzerinden yayınlanacak bir belgesel üzerinde görüşmelere başladığı ortaya çıkmıştı. Cristiano Ronaldo Facebook'ta Dizi Yapıyor başlıklı haberimizle sizlere ulaştırdığımız bilgilerde, Ronaldo’nun futbol üzerine çekilecek bu belgeselde yapımcılık rolünde olacağı iddia edilmişti. Bugün itibarıyla Facebook dizisinin yanı sıra bir başka projenin daha görüşülmeye devam edildiği ortaya çıkarıldı.

Variety isimli internet sitesi tarafından yayınlanan yazıda, Facebook’un televizyon programları tarzında içerik hazırladığı Facebook Watch’ta gösterilecek 13 bölümlük reality şov için Ronaldo ile görüşme halinde olduğu dile getirildi. Farklı kaynaklara dayandırılan haberde Facebook’un Ronaldo’ya 10 milyon dolar önerdiği kaydedilirken, yeni projenin yukarıda bahsedilen diziden ayrı olduğu ve Ronaldo’nun futbol belgeselinin yapımcılık koltuğunda oturmaya devam ettiği belirtildi.

Creative Artists Agency isimli yapımcılık şirketi tarafından tasarlanan yeni şov projesinde, Matador Content ve Religion of Sports gibi tanınmış şirketlerin de yer alacağı söylenenler arasında yerini aldı. Facebook ve Ronaldo arasında görüşmelerin sonlanmaya yakın olduğunun altı çizilirken, anlaşmanın henüz imza aşamasına gelmediği aktarıldı.