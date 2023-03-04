Facebook Reels'a Bir Dizi Yeni Özellik Eklendi

TikTok'a yetişmek isteyen Meta, Cuma günü Facebook Reels için bir dizi yenilik getirdiğini duyurdu. Yenilikler arasından en önemlisi, Facebook artık içerik oluşturucuların 90 saniye uzunluğa kadar video yayınlamasına izin vereceğinden Reels süresi artık 1,5 kat daha uzun. Daha önce Facebook Reels için sınır sadece 60 saniyeydi ve bu, TikTok'un muazzam 10 dakikalık sınırından önemli ölçüde daha kısa.

Meta, daha uzun videoların ötesinde Reels'e kullanıcıların bugünden itibaren yararlanabileceği yeni özellikler de ekledi. Yeni bir şey oluşturmak yerine içerik için eski fotoğraf ve videoları incelemeyi tercih ediyorsanız şanslısınız. Artık anılarınızı tek bir dokunuşla Reels hâlinde paylaşabilirsiniz. Facebook'ta anılarınızın altında artık bu seçeneği görmeye başlayacaksınız.

Reels'larınızı Şarkıya Göre Otomatik Senkronize Edebilirsiniz

Bir diğer yeni özelliğin adı Grooves ve adından da anlaşılacağı gibi videonuzdaki hareketi bir şarkının ritmine otomatik olarak hizalamanıza ve senkronize etmenize olanak tanıyor.

Facebook Reels artık şablonlara da sahip, böylece videolarınızı mümkün olduğunca az çabayla diğer herkesinkine benzetebilirsiniz. Öyle ki herkesin profesyonel bir Reels yaratıcısı olmak için zamanı ya da sabrı yok, bu nedenle şablonlar hoş bir eklenti.

Tüm bu özellikler aylardan beri Instagram Reels'da mevcuttu ancak görünüşe göre çoğu özellik eninde sonunda Facebook Reels'a da gelecek gibi görünüyor. Meta TikTok ile rekabet edecekse, tüm platformlarından yararlanması gerekiyor.