Facebook Reels Paylaşımlarının Yeni Özelliği Duyuruldu

Meta, kısa video paylaşımlarının erişimini genişletmek için elinden geleni yapıyor. Bu konuyla ilgili son adımında şirket, geliştiricilerin uygulamalarına entegre etmeleri için bir Facebook Reels API'sini piyasaya sürüyor. Bu, kullanıcıların Reels'leri Paylaş özelliğini kullanarak üçüncü parti uygulamalardan Facebook sayfalarında Reels videolarını doğrudan paylaşmasına olanak tanıyacak.

Bir geliştirici bu özelliği entegre ederse kullanıcılar Reels göndermek ve yöneticisi oldukları bir sayfada gönderi paylaşmak için üçüncü parti bir uygulama kullanabilecek ancak bu API, uygulamaların gruplara veya bireysel kullanıcılara Reels göndermesine izin vermeyecek. Bu, video düzenleme uygulamaları, sosyal medya yönetim araçları ve kurumsal sosyal medya kullanıcıları için faydalı olabilir.

Meta, geçtiğimiz süreçte lansman ortaklarından üçünün yeni Reels API'sini platformlarına entegre ettiğini söylemişti. Bunlar yaratıcı ekonomi platformu Jellysmack, sosyal medya yönetim aracı Sprout Social ve web sitesi oluşturma platformu Wix.

Meta ve Zuckerberg, Reels Özelliğini Geliştirmeye Devam Ediyor

Yeni API sürümü, Haziran ayında Instagram için Meta'dan yapılan benzer bir duyuruyu takip ediyor. Şirket, geliştiricilerin Reels'i doğrudan Instagram Business hesaplarına göndermeleri için Instagram Reels API'sini başlatmıştı. Ayrıca geçen ay sosyal ağ devi, kullanıcıların Instagram'dan Facebook'a Reels videolarını göndermesine izin veren bir özellik tanıtmıştı. Keza daha önce paylaştığınız hikâyelerinizi kullanarak bir hatıra klibi Reels oluşturan Facebook için otomatik Reels aracını da kullanıma sundu.

Meta ve Mark Zuckerberg, şirketin geleceği adına Reels özelliğine oldukça güveniyorlar. Zuckerberg, 2022'nin ikinci çeyreği sonuçlarında kullanıcıların zamanlarının %26'sını Instagram'da Reels izleyerek geçirdiğini belirtmişti. Ayrıca şirketin Reels reklamları söz konusu olduğunda 1 milyar doların üzerinde bir gelir çalıştırma oranı bulunuyor.