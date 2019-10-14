Facebook Reklam Görüntülenmelerini Şişirme İddiası ile Karşı Karşıya

Facebook, şimdi de reklam görüntülenmelerini şişirdiği iddiaları ile karşı karşıya.

Ne zamandır haber alamıyorduk.

'Yüzde 150 ila Yüzde 900 Oranında Şişiriyor!'

Daha önceki süreçlerde Facebook'un reklam ölçümlerinde yaptığı bazı oynamalar ve tutarsızlıklar gündeme gelmiş ve bazı markalar Facebook üzerinden reklam yayınlamaya son vermişti. Aradan geçen süreden bu yana hiçbir şey değişmemiş olacak ki, benzer bir durum tekrar gündeme geldi.

Amerika'da bulunan birkaç reklam ajansının açtığı davaya göre şirket, videolu reklam görüntülenmelerinde yüzde 150 ila yüzde 900 oranında şişirme yapıyor. Olağanın çok çok üstünde verileri gösteren şirket; dolandırıcılık, haksız rekabet ve sözleşmeyi ihlal etme suçları ile karşı karşıya kaldı.

Söz konusu davayı büyümeden sona erdirmek isteyen Facebook, reklam ajanslarına toplam 40 milyon dolar tutarında bir anlaşma tutarı teklif etti. Evet, kabul ettiler.

Anlaşmanın ardından düşen dava, karşı tarafın ceza almaması ile sonuçlandı. Yapılan açıklamalara göre davanın sonuçlanması beklenseydi, ajanslar 200 milyon dolar tutarında bir tazminat almaya hak kazanabilirdi. Bundan sonraki süreçlerde işlerin nasıl gelişeceği ve dava açan başka tarafların olup olmayacağı ise bilinmiyor.