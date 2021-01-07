Facebook Reklamlarına 57 Milyon Dolar Harcadı, Yasaklandı!

Facebook reklamlarına 2006 yılından bu yana toplamda 57 milyon dolar yatırım yapan bir işletme sahibi, sosyal medya platformunun hiçbir açıklama yapmadan işletme sayfasını yasakladığını söyledi. Yasaklanan işletme sahibi ile diğer küçük işletme sahipleri, platformdaki reklamlarla ilgili sorunları çözmek için sosyal medya platformunun müşteri hizmetleri ile etkileşime geçmekte zorlandığını dile getirdi.

Bir şirketin CEO’su Jordan Nabigon, Facebook’un şirketin Facebook sayfasını ekim ayında ne bir uyarı ne de bir açıklama yapmadan kapattığını söyledi. Nabigon, müşterileri konu hakkında bilgilendirmek ve Facebook’un yaptığı haksızlığı duyurmak için Medium’da bir yazı yayımladı. Bu yazı, Medium okuyucularından 400’den fazla alkış aldı.

Facebook Reklamlarına 57 Milyon Dolar Yapmıştı

Nabigon, şirketin tanıtımını yapmak için Facebook’a verdiği reklamlara bugüne kadar yaklaşık 60 milyon dolar harcadığını söyledi. Yakın bir zamana kadar 11 sayfada 25 milyondan fazla takipçileri olduğunu dile getiren Nabigon, şirketin sayfasında sosyal medya yöneticileri tarafından hazırlanmış komik fotoğrafların, videoların ve makalelerin bağlantılarının yayımlandığını söyledi.

Şirketin CEO’sunun yaptığı açıklamaya göre sosyal medya sitesinin sayfa kalite ölçme aracının şirketin tüm sayfalarının herhangi bir ihlalde bulunmadığını belirtiyordu. Şirketin güvenilirlikten yana herhangi bir sorunu bulunmuyordu. İnsanların herhangi bir sorunu olduğunda iletişime geçme konusunda büyük bir kolaylık sunuyorlardı.

Facebook, COVID-19 salgını sırasında reklamları ve normal gönderileri denetlemek için yapay zeka kullanımını arttırdı. Nabigon ise Facebook’un reklam politikasından yana şikayetleri olan yüzlerce işletme sahibinden sadece bir tanesi oldu. Nabigon, Business Insider’a yaptığı açıklamada “Yanlış bir şey yapmadık. Bundan eminim. Yanlış bir şey olsa bile Facebook’un bu tür bir tepki göstermesine imkân yok” ifadelerini kullandı.

Nabigon’a göre Facebook ona sosyal medya platformunun şartlarını ihlal ettiğini söyledi ancak güvenlikten ötürü daha fazla ayrıntı vermedi. Küçük işletme sahibi, şirketin kendisine sayfaların yayından kaldırılabileceği ya da kaldırılacağı konusunda hiçbir uyarıda bulunmadığını ve Facebook’un aldığı kararın ani bir karar olduğunu söyledi.

Nabigon, Facebook’un koşullarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle toplamda 21 milyon takipçisi olan birkaç şirket sayfasını kaybetti. Facebook ayrıca Nabigon’un kişisel hesabını da askıya aldı. Business Insider’dan Tyler Sonnemaker, köpek ürünü ve mücevher gibi şeyler satan ve ürünlerini tanıtmak için Facebook’a reklam veren diğer şirketlerle de iletişime geçti. Bu şirketler, Sonnemaker’a Facebook’un sorunlarından ötürü gelirlerinde önemli bir düşüş meydana geldiğini ifade etti.

Nabigon’la aynı sorunu yaşayan işletme sahipleri, sorunları çözme konusunda yardım almak için Facebook’la iletişime geçmekte zorlandıklarını belirtti. Peki, siz Facebook’un küçük işletme sahibinin sayfalarına ve kişisel hesabına uyguladığı yaptırım hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.