Dev Firmalar Facebook'a Reklam Vermekten Vazgeçiyor (#StopHateforProfit)

Geçtiğimiz ay sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan #StopHateforProfit çağrısı sonrasında dev firmalar Facebook reklamlarını iptal etme kararı aldı. İşte Disney, Coca-Cola, Microsoft gibi markaların Facebook reklamlarını iptal etme sebepleri.

Wall Street Journal, Disney'in sosyal medyadaki gelirlerine rağmen Facebook ve Instagram reklamlarına yaptığı harcamaları önemli ölçüde azalttığını bildirdi.Facebook platformlarında nefret dolu söylemler ve yanlış bilginin ele alınma biçimi değişime zorlandığı için reklamlar birer birer iptal ediliyor.

Bir ay süren #StopHateforProfit boykotu, ABD'deki Anti-Defamation League, the NAACP, Color of Change ve Sleeping Giants gibi sivil örgüt koalisyonları tarafından düzenlendi ve Coca-Cola, Lego, Starbucks ve Verizon gibi şirketlerin Facebook reklamlarını iptal etmesine yol açtı.

WSJ'ye göre Disney, Facebook'taki Disney Plus akış hizmeti için reklamları duraklattı ve yine Hulu da Instagram için reklamlarını askıya aldı. Disney'in Facebook'taki Disney Plus reklamları için yaklaşık 210 milyon dolar harcadığı ancak #StopHateforProfit destekçilerini karşısına almak istemediği belirtildi.

Disney ve Facebook bu reklam iptaline ilişkin henüz açıklama yapmadı. Sadece bir Facebook sözcüsü geçen ay yaptığı açıklamada “nefret söylemini kaldırma ve oylama bilgilerini doğrulamaya odaklandıklarına" vurgu yapmıştı. Bakalım #StopHateforProfit boykotu hangi şirketler tarafından uygulanacak, göreceğiz.