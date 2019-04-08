Facebook Reklamlarında 'KDV' Dönemi!

Birçok şirketin, reklamlarını yapabilecekleri son derece popüler bir platform olan Facebook, reklamlarla ilgili yeni vergi kurallarını duyurdu. Sosyal medya devi, bundan böyle işletmesi Türkiye'de bulunan ve geçerli bir vergi numarası sağlamamış olan reklam verenlerden, reklam hizmetleri için yüzde 18 KDV (Katma Değer Vergisi) alınacağını açıkladı.

Facebook üzerinden yapılan duyuruda, Türkiye’de kısa süre önce vergi kanunlarında yapılan değişiklikler sonrasında, Türkiye’de yerleşik olmayan bir kurum olarak Facebook’un da 1 Nisan 2019'dan itibaren KDV’ye tabi olacağı belirtildi.

Sosyal medya devi, "İşletmesi Türkiye'de bulunan ve geçerli bir Türkiye KDV numarası sağlamamış tüm reklam verenlerden, Facebook Ireland Ltd.'dan satın alınan reklam hizmetleri için yüzde 18 KDV alınacaktır." şeklinde bir açıklama da yaptı.

Reklam vermek isteyenlerin 'hesap ayarlarını güncellemeleri ve vergi numaralarını eklemeleri' gerektiğini belirten Facebook, "Reklam veren, KDV numarasını vererek Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nun 9. maddesi kapsamında KDV beyanında bulunacağını onaylar. KDV numaranızı vermezseniz, size sunulan tüm reklam hizmetlerinden yüzde 18 KDV alınır. KDV, reklamlarınız için sizden alınan her ücrete dahil edilir. Facebook reklamlarınızın ödemesini manuel bir ödeme yöntemi ile yapıyorsanız, reklam hesabınıza para sağladığınızda KDV uygulanır." ifadelerine yer verdi.