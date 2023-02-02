Sallanıyor Ama Yıkılmıyor: Facebook Rekor Kullanıcıya Ulaştı!

Facebook neredeyse 20 yıldır büyümeye devam ediyor. Meta'nın dördüncü çeyrek kazançlarıyla birlikte bildirdiğine göre sosyal ağın şu anda 2 milyar günlük aktif kullanıcısı var. Rapor, geçtiğimiz çeyrekte 16 milyon kullanıcıya daha sahip olan Facebook'un ilk kez 2 milyar günlük kullanıcıya ulaştığına işaret ediyor.

Facebook, Meta'nın sahip olduğu 2 milyar kullanıcıya ulaşan ilk platform değil. WhatsApp kısa süre önce 2 milyar kullanıcıyı geçmeyi başarmıştı. Gelen yeni veriler, Meta son aylarda işinde önemli kesintiler yapmış olsa bile şirketin en büyük reklam geliri kaynağının hâlâ büyüdüğünü gösteriyor. CEO Mark Zuckerberg yaptığı bir açıklamada şirketin 11.000'den fazla kişinin işten çıkarılmasıyla sonuçlanan son yeniden yapılanmasına atıfta bulunarak "2023 yılı için yönetim temamız 'Verimlilik Yılı'" demişti.

Yine de Meta'nın gelirleri geçen yıl boyunca azaldı. Öyle ki şirketin 2022'nin son çeyreğindeki 32,2 milyar dolarlık geliri, geçen yıla göre %4 daha azdı.

Facebook, WhatsApp'ın Ardından 2 Milyar Kullanıcıya Ulaştı

Analistlerle yaptığı bir görüşme sırasında Zuckerberg, Meta'nın verimliliğe öncelik verdiği için işten çıkarmalar yapmaya devam edeceğini öne sürdü. "Performans göstermeyen veya artık o kadar önemli olmayan projeleri kesme konusunda daha proaktif olacağız." diyen Zuckerberg ayrıca üretken yapay zekânın önümüzdeki yıl Meta için bir öncelik olacağını söyledi.

Meta ayrıca metaverse yatırımlarında büyük miktarlarda para kaybetmeye devam ediyor. Meta'nın bildirdiğine göre VR, AR ve metaverse projelerini denetleyen Reality Labs, 2022'nin dördüncü çeyreğinde 4,3 milyar dolar ve tüm yıl genelinde yaklaşık 14 milyar dolar kaybetti ve şirket, önümüzdeki yıl daha da fazla para kaybetmeyi beklediğini belirtti.