Facebook, Rus Propagandasından Etkilenenleri Uyaracak

Popüler sosyal medya platformu Facebook, son başkanlık seçimlerinde kendi platformlarında propaganda faaliyetleri yürüten Rus kaynaklı hesaplardan yapılan paylaşımları beğenen ve bu hesapları takip eden kullanıcıları tespit edip uyaracak. Böylece bilmeden takip eden ve Rus propagandasına maruz kalan kullanıcılar da bu paylaşımlardan arınmış olacak.

ABD’nin 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine bir Rus müdahalesi olduğu şüphesi hala güncelliğini koruyor. Bu kapsamda Rus hükümetine bağlı çalışan İnternet Araştırma Ajansı’yla bağlantılı Facebook hesapları ve yapılan paylaşımlar Facebook yetkilileri tarafından tespit edildi. Propaganda faaliyetleri yürüten bu hesapları takip eden ve paylaşımları beğenen kişiler, Facebook’un Yardım Merkezi sekmesine entegre bir araçla durumdan haberdar edilecek.

Facebook yetkilileri Çarşamba günü yaptıkları açıklamada: “2016 seçimlerinde yabancı kaynaklı müdahalelerin nasıl ayrımcılık ve güvensizlik yaymaya çalıştığını insanların anlaması önemli. Platformlarımızdaki kullanıcılarımızı korumaya ve demokrasimizi baltalama niyetinde olan kötü aktörleri uzaklaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

Facebook tarafından yapılan araştırmaya göre 2015 - 2017 yılları arasında yaklaşık 150 milyon Amerikan vatandaşı Rus propagandalarına maruz kalmış. Şirket yıl sonuna kadar Instagram ve Facebook üzerinden propaganda faaliyetleri yürüten bu hesapları da ortaya çıkarmak için çalışacak. Ayrıca araştırma sonuçları kamuoyu ve Kongre ile de paylaşılacak.