Facebook, Rusya'ya Dair Bazı Şiddet İçeren Mesajlara İzin Verecek

Facebook'un ana şirketi Meta, Perşembe günü yaptığı açıklamada Rus işgalcilere karşı normalde kurallarını ihlal edecek bazı şiddet içeren konuşmalara izin vereceğini çünkü bu sözleri bir tür siyasi açıklama olarak gördüğünü söyledi.

Meta sözcüsü Andy Stone Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin bir sonucu olarak 'Rus işgalcilere ölüm' gibi şiddet içeren konuşmalar gibi normalde kurallarımızı ihlal edecek siyasi ifade biçimlerine geçici olarak izin verdik. Rus sivillere yönelik inandırıcı şiddet çağrılarına ise hâlâ izin vermiyoruz." dedi.

Şirketin, kullanıcıların şiddet içeren içerikler de dâhil olmak üzere bir grup insanı hedef alan içeriklerin yayınlanmasını engelleyen nefret söylemine karşı kurallarındaki bu nadir istisna, dünyanın en büyük sosyal ağının Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili içeriği ne denli detaylı denetlediğini gösteriyor. Rus devlet haber ajansı Novosti'nin haberine göre, ABD'deki Rus Büyükelçiliği, Meta'nın eylemlerinin Rusya'ya karşı bir bilgi savaşı ilanına eşdeğer olduğunu söyledi.

Facebook'un Bu Kararları Ne Düzeyde Etkili Olacak?

Facebook yıllardır kurallarının eşit olmayan bir şekilde uygulanmasına yönelik eleştirilerle boğuşuyor. Şirket, en zorlu içerik denetleme kararlarını tartmak için yarı bağımsız bir gözetim kurulu oluşturdu. Kararlarındaki değişikliği bildiren Reuters, Rusya, Ukrayna ve Polonya dâhil olmak üzere bazı ülkelerde sosyal medya devinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'ya ölüm çağrısı yapan bazı paylaşımlara da izin verdiğini söyledi. Değişiklikler, Meta'nın sahip olduğu fotoğraf ve video hizmeti Instagram için de geçerli.

Meta, bu istisnaların ne kadar süreceği veya etkilenecek Facebook gönderilerinin sayısıyla ilgili soruları yanıtlamadı.