Facebook’tan Sahte Instagram Siteleri Açan Türk Geliştiriciye Dava!

Sosyal medya devi Facebook, Türk yazılım geliştiricisi Ensar Şahintürk’e 2017 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren çok sayıda sahte Instagram siteleri yönettiği ve bu web siteleri aracılığıyla kullanıcıların verilerini izinsiz olarak topladığı için dava açtı. İddialara göre Şahintürk açmış olduğu web siteleri sayesinde 100.000’den fazla kullanıcının fotoğraf, video başta olmak üzere birçok verisini elde etti.

Facebook, Sahte Instagram Siteleri Açan Türk Yazılımcıya Dava Açtı

Facebook, klon web siteleri açan Türk yazılım geliştiricisine dava açtı. Şirket, Şahintürk’ün Instagram klonu sitelerinden yaklaşık bir yıl önce haberdar olabildiğini söyledi. Şirket, Şahintürk’ün sahip olduğu klon web sitelerinin arasında “jolygram.com, imggram.net, finalgram.com, pikdo.net” gibi web sitelerin olduğunu belirtti. Jolygram.com, Ağustos 2017’den beri faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyordu. Diğer web siteleri ise Türk yazılımcı ağının genişlediğini görmeye başladıktan sonra alındı. Finalgram.com, aktarılan bilgilere göre bu amaçla Ekim 2019’da kullanımına sunulan son web sitesiydi.

Şirket, açtığı davada alan adlarının ticari marka ihlaline neden olmasının yanı sıra sitelerin Instagram’ın web sitesinden web scraping ile bilgi çektiğini ileri sürdü. Siteler, Instagram’ın web sitesinden verilere erişmek için gerçek bir insan gibi davranan ve doğrulama sistemlerini kolaylıkla atlayan botlar kullandı ve sonrasında çektiği verileri kullanmaya başladı. Şirket, Şahintürk’ün geliştirdiği sistemin birçok kullanıcının kişisel bilgilerini elde etmesine neden olduğunu belirtti.

Oluşturulan klon web sitelerinde kullanıcılar Instagram’da olduğu gibi kullanıcı adını girebildi ve profilleri, fotoğrafları, videoları, hikayeleri ve hashtagleri görüntüleyebildi. Sahte Instagram siteleri, sosyal medya platformunun henüz sunmadığı bir özellik olan Instagram’da yayımlanan görüntüleri indirme seçeneğine de sahipti.

Facebook, Türk geliştiricinin faaliyetlerini takip etmek için kullandığı kaynakların 25.000 doları aştığını ifade etti. Sosyal medya devi, bu ücretin klon web siteleri açarak Instagram ve kullanıcılarını mağdur eden davalı tarafından karşılanmasını istiyor.

Siz Instagram’ın klon sitelerini açan Türk yazılım geliştiricisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sosyal medya devi tarafından dava açılan klon web sitelerinin sahibi ile ilgili tüm görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.