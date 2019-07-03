Facebook, Sahte Sağlık Haberleriyle Mücadele Edecek

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, sözde ‘mucize tedaviler’ ve sahte sağlık haberleri gibi içeriklerle kapsamlı bir şekilde mücadele edeceğini açıkladı.

Facebook Ürün Müdürü Travis Yeh, ‘ölümcül hastalıklar için mucize tedavi’ gibi abartılı ve kullanıcıları yanlış yönlendiren sağlık haberlerinin platformdan hızlı bir şekilde kaldırılacağını aktardı. Sosyal medya devinin yeni içerik kuralları gereği, zayıflık hapları gibi ürünlerin tanıtımları da minimum seviyeye çekilecek.

İnsanların sansasyonel veya spam mesajlardan hoşlanmadıklarını dile getiren Yeh, yanıltıcı sağlık haberlerinin toplum için kötü sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Yeh, aşı karşıtı içeriklerin bu kapsama alınıp alınmayacağı hakkında kesin bir ifadede bulunmadı; ancak aşılarla ilgili abartılı ve yanıltıcı sağlık içeriklerin engelleneceğini aktardı.

Facebook, geçtiğimiz mart ayında yaptığı açıklamada, aşı karşıtı sayfaları gizleyeceğini söylemişti. Aşılar hakkında yanlış bilgilendiren reklamları reddedeceğini belirten sosyal medya devi, aynı zamanda bu konuyla ilgili içeriklerin Instagram'ın Keşfet veya hashtag sayfalarında da gösterilmeyeceğini açıklamıştı.

Aşı karşıtlarıyla mücadele eden tek sosyal medya platformu Facebook değil. Twitter, aşılamayla ilgili arama kullanıcıları, konuyla ilgili doğru bilgi almaları için vaccines.gov adresine yönlendiriyor.