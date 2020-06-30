Facebook'un "İncecik" Sanal Gerçeklik Gözlüğü Ortaya Çıktı

Sanal gerçekliği işlevsel hale getirmek için gereken tüm bileşenler nedeniyle, gördüğümüz sanal gerçeklik (VR) gözlüklerin hemen hemen hepsi oldukça büyük ve hantal, tam olarak taşınabilir değil. Facebook’un Reality Labs’de geliştirdiği VR gözlükler, normal gözlük gibi görünüyor. Facebook’un sanal gerçeklik gözlüğü hakkında her şey haberimizde.

Gözlük Kadar İnce

Facebook’a göre sanal gerçeklik (VR) gözlüğünün şimdiye kadar gördüklerimizden çok ince olmasının nedeni holografik optik ve polarizasyon tabanlı optik katlamanın karışımının kullanılması. Neticede ekranlar 0.35 inçten daha az kalınlıkta ve çok daha küçük bir kompakt çerçeveye yerleştirilebiliyor. Bununla birlikte, Facebook’un ince VR gözlüklerine fazla yükselmemek, heyecanlanmamak gerekiyor; zira henüz konsept aşamasında, çalışır durumda gösterilmedi.

Konsept Aşamasında

Facebook’un gözlüklerin şu anda sadece tek renkli olarak üretilebileceğini belirtti ancak teoride daha geniş renk aralığı ve görünür pikselleri potansiyel olarak ortadan kaldırabilecek daha iyi çözümler sunabilmesi gerektiğini söylüyor. Yine de umut verici. Sanal gerçeklik artırılmış gerçekliği yakalayabilecek mi, onun kadar ilgi görmeye başlayacak mı ilerleyen zamanlarda göreceğiz.