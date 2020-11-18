Facebook’tan Sayfa Yöneticilerine Yapay Zeka Desteği!

Bir sosyal medya analisti ve yorumcusu olan Matt Navarra, dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından Facebook’a sayfa yöneticileri için yapay zeka destekli bir özelliğin geleceğini duyurdu. Navarra’nın Twitter üzerinden paylaşmış olduğu tweete göre yaygın olarak kullanılmaya devam eden sosyal medya platformu yöneticilere gönderi önerisi sunarak yöneticilerin içerik bulma gibi sorumluluklarından doğan stresi gidermeye odaklanacak.

Facebook, Sayfa Yöneticilerine Yapay Zeka Kullanarak Yardımcı Olacak

Birbirinden çeşitli uygulamalara yakın bir zamanda eklenecek özellikler hakkında sık sık bilgiler paylaşan Matt Navarra’nın bu sefer paylaştığı bilgi popüler sosyal medya platformunun kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Navarra’nın sosyal medya platformunun sayfa yöneticileri için yapay zeka destekli bir özellik üzerinde çalıştığını gösteren tweeti, sosyal medya kullanıcılarını merak içerisinde bıraktı.

Paylaşılan bilgilere göre yakın bir zamanda Facebook’a eklenecek olan özelliğin sosyal medya platformu üzerinden bir sayfa yöneten kişilere çok yardımcı olması bekleniyor. Bu önerilerin sayfanın en çok beğenilen gönderisine bağlı olarak yapılacağı tahmin ediliyor. Örneğin sosyal medya kullanıcısının sağlık üzerine yönettiği bir sayfa varsa ve söz konusu sayfada en çok etkileşim alan gönderi böbrek sağlığı ile ilgili önemli bilgilerin yer aldığı bir gönderi ise sosyal medya platformuna eklenen yeni özellik böbrek sağlığı ile ilgili gönderi önerisi yapacak.

Facebook’un yapay zekası, yöneticilere ilgi görecek gönderilerin önerilerini yapacak ve bu da sayfayı takip eden kişilere düzenli olarak kaliteli içerik sunma ve düzenleme konusundaki stresin azalmasını sağlayabilir.

Navarra, özelliğin ekran görüntülerini paylaştığı tweete göre öneri bölümü gönderi oluşturma bölümünün hemen altında yer alacak. Bu kısımda sayfada en çok popülarite elde eden gönderiye en yakın olduğu düşünülen bir gönderi bulunacak. Yukarıda verilen böbrek sağlığı örneğinin sadece bir tahmin olduğunu unutmamak gerekiyor. Özellik hakkında şu an yeterli bilgi bulunmadığı için özellik hakkında kesin bir şeyler söylemek için çok erken.

Sosyal medya uygulamasına eklenecek özelliğin herhangi bir sayfada yöneticilik yapan kişiler tarafından çok sevileceği düşünülüyor. Siz bu özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni özellikle ilgili tüm görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.