Facebook Sayfaları Artık Daha Şeffaf Bir Yapıda Olacak

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, Sayfalar ve Gruplar ile ilgili topluluk politikasında önemli değişikliklere gidiyor.

ABD’li şirket, blog sayfasından yaptığı açıklamada, platformda yapılacak değişiklikleri duyurdu.

Facebook politikalarına aykırı olan Sayfa içeriklerini ele alma konusunda yeni adımlar atan sosyal medya devi, 24 Ocak'tan itibaren Sayfa yöneticilerinin, Topluluk Standartları’na aykırı olan içeriklerin ne zaman kaldırdığını belirten yeni bir sekme göreceklerini söyledi.

Yeni Sayfa Kalitesi sekmesi, Sayfaları yöneten kişilerin Sayfalarının Facebook kurallarına ne kadar iyi uyduğunu anlamalarına yardımcı olacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Topluluk Standartlarımızı ihlal ettiği için kaldırılmış sayfaların, yinelenen Sayfaları kullanmalarını engellemek için değerlendirme politikamızı güncelliyoruz. Bu politikayı önümüzdeki haftalarda uygulamaya başlayacağız” ifadeleri yer aldı.

Facebook ayrıca, Sayfaların ve Grupların topluluk standartlarını ihmal etmelerini beklemeden hızlı bir şekilde kaldırılabileceğini bildirdi. Böylece şirket, sunucularında neyin kalacağını neyin kalamayacağını tanımlamak için proaktif bir politikaya yönelecek.

Başka bir deyişle, eğer Facebook bir Sayfanın topluluk standartlarını ihlal ettiğini görüp kaldırmaya karar verirse, politikayı ihlal etmemiş olan; ancak benzer şekilde adlandırılmış diğer bazı Sayfaların da ipini çekebilir.

Facebook’un benimsediği yeni politika, Sayfaları ve Grupları daha şeffaf ve hesap verebilir bir yapıda olmalarını sağlayacaktır.