Facebook Sayfaları Baştan Aşağı Değişiyor: İşte Yeni Tasarım

En gelen son bilgilere göre, Facebook sayfaları yeni bir tasarım test ediyor. Bu tasarım ile birlikte hem daha okunabilir bir düzen ve aynı zamanda sayfaların daha efektif kullanılması sağlanacak. İşte merak edilen tüm detaylar.

Şu anda bazı gruplar, aktörler, yazarlar ve içerik oluşturucular için testi açılan bu özellik mobil cihazda kendisini gösterecek. Böylece bu kişilerin denemesinden hemen sonra özellik herkese yayılacak. Facebook şirketinin ana amacına gelirsek sayfaları kullanmayı daha az karmaşık hale getirmektir. Böylece yeni sayfa düzeni bir sayfayı ziyaret edenlerin sadece o sayfayla ilgilenmesini sağlayabilecek.

Facebook sayfalarında ne tür değişiklikler olacak?

Öncelikle sayfayı beğen butonları ortadan kaldırılıyor. Böylece kullanıcılar daha çok sayfalara yönelebilecek. Sayfanın biyografileri ve yayınları gibi önemli bilgiler daha görünür hale gelecek. Tüm bunlara ek olarak haber akışlarından karşıdaki kişinin yararlanıp yararlanmadığı da rahatlıkla ortaya çıkacak.

Sayfaları beğenen kişiler bazen sadece "beğendi" olarak kalmak istiyor. Yani bu sayfalardan gönderi almak gibi bir talepleri olmayabilir. Ayrıca sayfa sahipleri de sadece onları beğenen kişilerin sayfayı takip etmesini istiyor. Facebook, sayfaların gerçek takipçilere ulaşmasını sağlamak için ayarlar bölümünden yeni bir düzenlemeye gidecek.

Son olarak sayfa sahiplerinin kendi sayfaları ile ilgili analizleri yapabilmeleri için kolay bir alana ulaşım sağladı. Sayfa analizleri bölümüne gitmek eskisine göre çok daha kolay olacak. Böylece sayfaların analizleri daha rahat tamamlanabilecek. Peki siz Facebook platformunun yeni düzenlemesini nasıl buldunuz? Yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.