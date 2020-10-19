Facebook, ABD Seçimlerine Karşı Çıkanlara Acımıyor

Sosyal medya devi Facebook, ABD seçimlerine karşı paylaşılan gönderilere acımıyor. Son dönemde oylamayı engellemeye çalıştığı gerekçesiyle 120 bini aşkın Instagram ve Facebook gönderisini kaldıran şirket, siyasi reklamlara da yeni bir güvenlik duvarı getirdi.

ABD Başkanlık seçimlerine sadece birkaç hafta kala, seçmenleri bastırma çabaları sosyal medyada tüm hızıyla devam ediyor. Seçmenleri bastırma girişimlerinin başlıca hedefleri arasında, Facebook ve Instagram'da sahte gönderi paylaşmak yatıyor. Facebook ise bu tarz gönderilere geçit vermeyeceğini defalarca söylemişti.

Facebook, ABD seçimlerine karşı paylaşılan gönderilere acımıyor

Facebook'un Küresel İşler ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg, ABD seçimlerini engellemeye teşebbüs ettiği için 120.000 Facebook ve Instagram gönderisinin kaldırıldığını söyledi. Sosyal medya devinden Clegg ayrıca, ABD'yi karalamaya çalıştıkları için 2,2 milyon reklamı reddetiklerini dile getirdi.

Facebook'un seçimler de dahil olmak üzere platform güvenliğinden sorumlu 35 bin kişiyi istihdam ettiğini hatırlatalım. Şirket aynı zamanda Facebook'ta yayılanan bilgileri doğrulamak için 70 farklı haber medyasıyla ortaklık yapmakta. Bu kaynaklardan alınan bilgiye göre, bugüne kadar ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili 150 milyon gönderiye uyarı etiketi koyulduğu belirtildi.

2020 seçimlerine iki haftadan biraz daha uzun süre kala Facebook, yanlış siyasi bilgileri engellemek için birçok adım attı. Bu adımlar, Başkan Trump'ın koronavirüsü gripten "daha az ölümcül" olarak nitelendirdiği bir gönderiyi kaldırmasını da kapsıyor. Daha önce Facebook, Başkanlık seçimiyle ilgili yanlış bilgi yayan grupları da kapattığını duyurmuştu.

Facebook tarafından kaldırılan yanlış bilgiler, platformda bir kez daha özgürce yayılmak ve viral hale gelmesi için rutin olarak küçük değişikliklerle yeniden paylaşılıyor. Yani her defasında aynı kişilerin farklı paylaşımlarıyla uğraşan Facebook, Cambridge Analytica skandalının patlak vermesinden sonra seçim hassasiyetini üst düzeye çıkarmıştı.

Facebook ayrıca daha önce ise Yahudi Soykırımı inkarı paylaşımları kaldırma kararı almıştı. Platformdaki yanlış bilgileri en aza indirmek isteyen ABD'li sosyal medya devi, güvenlik hassasiyetinde ne kadar başarılı olacak, göreceğiz.