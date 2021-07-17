Facebook Sesli Emoji Özelliği Kullanıma Sunuldu!

Facebook sesli emoji, Dünya Emoji Günü'ne özel olarak kullanıcıların deneyimine sunuldu. Şirket, yeni özelliği "Soundmojis" olarak isimlendiriyor.

Sosyal medya platformunun yeni özelliği, en sevilen emojileri sesli olarak kullanıcıların karşısına çıkarıyor. Her gün Facebook Messenger üzerinden gönderilen milyarlarca mesajın büyük bir kısmının emojilerden oluşması, özelliğin sohbetlerde daha kolay bir şekilde keşfedilmesine olanak sağlıyor.

Sosyal medya platformunun mesajlaşma uygulaması üzerinden gönderilen emojiler artık Facebook tarafından tanıtıldığı gibi dinlenebiliyor. Yeni emojiler zaten emojilerle renklendirilen sohbetlerin canlılığını daha da arttırmaya yardımcı olabilir.

Facebook Sesli Emoji Nasıl Gönderilir?

Soundmojis, Messenger sohbetinde gönderilen emojilere gönderilen emojiye has bir sesin eşlik etmesini sağlıyor. Örneğin alkış emojisi gönderdiğiniz zaman alkış seslerini, gülmekten ağlayan surat emojisi gönderdiğinizde yükselen kahkahaları, davul emojisi gönderdiğinizde birkaç vuruş duyabilirsiniz.

Facebook sesli emoji özelliğini kullanmak için ilk olarak Messenger'da bir sohbet başlatın ya da başlatılan bir sohbeti açın.

Mesaj kutusunun sağındaki gülen yüz simgesine dokunun.

Hoparlör simgesine basın.

Ekranı biraz aşağı kaydırarak favori sesli emojileri tekrar tekrar dinleyebilir ya da karşı tarafa gönderebilirsiniz. Bir emojiyi göndermeden önce dinlemek için üzerine basmanız yeterli, göndermek için büyük emojinin altında yer alan "Gönder" butonuna dokunabilirsiniz.

Sosyal medya platformunun sunduğu emojiler şu anda biraz sınırlı ancak kütüphanede kullanıcıların genellikle kullanmaktan hoşlandığı emojiler yer alıyor. Şirket, aralarından seçim yapabileceğiniz yeni sesli emojilerin düzenli olarak güncelleneceğini ve kullanıcılara sunulan emoji seçeneğinin her geçen gün biraz daha artacağını belirtti.

Facebook'un özellik hakkında yaptığı açıklamada şu sözler kullanıldı:

"İnsanları birbirine bağlı tutan, onlara kendilerini istediği gibi ifade etme özgürlüğü tanıyan eğlenceli ve yenilikçi özellikler oluşturmayı seviyoruz. Onları inceleyeceğiniz için heyecanlıyız. Emoji kullanmaya devam edin!"

Siz sosyal medya platformunun vazgeçilmez bir parçası olan Messenger'a getirilen özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Dünya Emoji Günü'nde yeni özelliği kullanarak emojilerin her zamankinden daha başarılı bir şekilde duygu aktarmasından yararlanacak mısınız?

Facebook'un kullanıcılarla buluşturduğu son özelliklerden bir tanesi olan Soundmojis ile ilgili bütün görüşlerinizi bizimle ve okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.