Facebook'un Sevilen Özelliği Ani Bir Kararla Kaldırıldı

Facebook uygulamasında artık en çok kullanılan özelliklerinden biri eksik. Birçok Facebook kullanıcısı tarafından tespit edildiği ve 9to5Mac tarafından onaylandığı üzere iOS platformunda Facebook'taki karanlık mod seçeneği açıklama yapılmadan ortadan kalktı. Bu muhtemelen bir hata olsa da Facebook sorunu kabul etmedi ve bir düzeltme için herhangi bir zaman çizelgesi sağlamadı.

Facebook kullanıcıları, karanlık mod desteğinin aniden ortadan kalkmasından ötürü şikayetlerini iletmek için Twitter gibi diğer sosyal medya platformlarına yöneldi. Bu, Facebook'un iOS'ta sistem genelinde karanlık mod geçişi desteğini ve Facebook uygulamasının kendisinin "Ayarlar" menüsünde bulunan uygulama içi karanlık mod geçişini içeriyor.

Yani sorunun özeti Facebook'un sistem genelindeki karanlık mod tercihlerinizi artık dikkate almaması ve aynı zamanda karanlık modu doğrudan Facebook uygulamasında manuel olarak etkinleştirme seçeneğinin olmamasıdır. Bu büyük bir hata değil ancak özellikle iPhone veya iPad'inizde sistem genelinde karanlık modu etkinleştirdiğinizde oldukça sarsıcı bir görsel tutarsızlık yaratabilir.

Facebook'un Karanlık Mod Desteği Geri Dönecek mi?

2019'da iOS 13'ün piyasaya sürülmesinin bir parçası olarak iOS'a sistem genelinde karanlık mod desteği geldi. Şirketten beklediğimiz gibi tıpkı diğer uygulamalar gibi Facebook da bu özelliği desteklemek için çalışmalara vakit ayırdı. Facebook'un karanlık mod desteği, Apple'ın iOS 13'ü karanlık modunu duyurmasından tam bir yıl sonra, Haziran 2020'nin sonlarında gelebildi.

Facebook'un karanlık mod desteğini iOS uygulamasından kasıtlı olarak kaldırdığını düşünmek için hiçbir neden yok. Şirket, iOS için Facebook'a sunduğu güncellemelerin hiçbiri için sürüm notları sağlamıyor ancak güncellemeler yaklaşık olarak her 5-7 günde bir yayınlanıyor. Bu son güncellemelerden birinin, yanlışlıkla karanlık modun iOS için Facebook uygulamasından kaybolmasına neden olan bir değişiklik içermesi muhtemel gibi görünüyor.

Peki siz iOS cihazlarınızda bu sorunu fark ettiniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.