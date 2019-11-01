Facebook Şifreli Sesli ve Video Aramaları Test Ediyor

Sık sık gizlilik sorunları ile gündeme gelen Facebook, çok yakın bir zamanda kullanıcılara şifrelenmiş sesli ve video arama imkanı sunabilir.

Güvenli Arama İmkanı Sunacak

Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong tarafından ortaya çıkarılan detaya göre Facebook, gizli ve şifrelenmiş çağrı özelliğini Messenger üzerinde test ediyor. 2016 yılında kullanıcılara uçtan uca şifreli mesajlaşma deneyimi sunan şirket, görünüşe göre bunu bir adım ileriye taşımak istiyor.

Facebook Messenger is testing Video/Audio calls over Secret Conversation pic.twitter.com/aNgnvtzsBf — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 31, 2019

Wong, bu özellik hakkında başka herhangi bir detay paylaşmadı. Şu an için bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı gibi cevaplarımız bulunmasa da, yakın zamanlarda kullanılabilir olacağını düşünüyoruz.

Bunun temel nedenlerinden birisi de uçtan uca şifreli mesajlardan, şifreli aramalara geçişin pek de zor olmamasından kaynaklanıyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin gizlilik odaklı geliştirmelere odaklanacağına dair söz verdi. "İnsanların özel iletişimi güvende olmalı. Uçtan uca şifreleme biz de dahil olmak üzere kimsenin paylaşımları görmemesine olanak sunuyor." şeklinde açıklama yapan Zuckerberg, açıklamanın ardından ilk adımı bu özellik ile atabilir.