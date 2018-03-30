Facebook Sildiğiniz Videoları Kaydetmiş Olabilir

Facebook, veri skandallarıyla birlikte üst üste sıkıntılar yaşamaya devam ederken, hiç beklenmedik bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Facebook üzerinden kaydedilen ama paylaşılmayan videoların, Facebook tarafından saklanmaya devam edildiği söylendi.

Cambridge Analytica Skandalı ile patlak veren kullanıcı verisi problemleri, Facebook’a ağır darbe vurmuştu. Sosyal medya devinin kullanıcı verilerini yasadışı şekilde kaydettiği ve bu bilgileri kolayca sattığı öğrenilmişti. Bunun üzerine Facebook gazetelerde tam sayfa özür dileyip affını beklerken, birtakım değişiklikler yapmaya başlamıştı. Değişikliklerden biriyse kaydedilen verilerin kullanıcılarla paylaşılması olmuştu.

Her bir kullanıcı için kimi zaman 400.000 Word sayfasında uzunluğunda kayıt tutan Facebook’un verileri paylaşma kararı almasından sonra kendi verilerini incelemeye başlayan Amerikalı bir muhabir, hiç beklenmedik bir detaya ulaştı.

2008 yılında arkadaşının duvarında paylaşmak için Facebook uygulaması üzerinden birkaç video çeken muhabir, bunlardan sadece bir tanesini paylaşma kararı almıştı. Diğerlerinin telefonuna dahi kaydedilmeden silindiğini düşünen Madison Malone Kircher, Facebook’tan aldığı veri dosyasını karıştırırken ilginç bir detaya rastladı.

Flüt çalarken kaydettiği ve arkadaşına göndermek için en iyi performansını sergilemek için uğraştığı birkaç videonun, Facebook tarafından hala saklandığını gören Kircher, büyük bir şaşkınlığa uğradığını belirtti.