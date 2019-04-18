Facebook, Siri ve Alexa'ya Rakip Olacak

Sosyal medya devi Facebook, Apple ve Amazon'a rakip olacak yapay zeka destekli bir sesli asistan üzerinde çalışıyor. Facebook'un yeni girişimi hakkında detaylar gelmeye başladı.

Facebook sesli asistanı için hummalı bir çalışma içerisinde. 2018 yılından beri sanal asistan için çalışmaların devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Facebook'un sanal asistanını geliştiren ekip, şirketin sanal ve artırılmış gerçeklikten sorumlu müdürü Ira Snyder tarafından yönetilmekte. Ayrıca b u ekip Facebook'un çeşitli donanımsal girişimlerinden de sorumlu.

Facebook'un nasıl bir sanal asistan çıkaracağı oldukça merak konusu. Söylentilere göre Facebook'un sesli asistanı akıllı hoparlör destekli olacak ve Oculus marka kulaklıklarda da kullanılabilecek. Facebook'un sesli asistanı sert bir rekabetle karşı karşıya. İstatisliklere göre ABD’de 2018’de %67 ve %30’luk hisselerle Amazon ve Google, akıllı hoparlör pazarında önde gözüküyor.

CNBC raporunda Facebook'un kendi asistanını geliştirdiği için akıllı hoparlör tedarik zincirindeki satıcılarla iletişim kurduğunu belirtti. Asistanın gelişimine öncülük eden AR / VR ekibinin donanım üzerinde de çalıştığı göz önüne alındığında, asistan akıllı hoparlör destekli gelecek gibi görünmekte.

Facebook'un sesli asistanının ne zaman çıkacağı hakkında ne yazık ki bir bilgi paylaşılmadı ancak uzun süredir geliştirme aşamasında olan asistanın önümüzdeki günlerde sunulması bekleniyor. Şirket 2015 yılında 'M' adlı bir sesli asistan piyasaya sunmuştu ancak tutmadığı için sonlandırmak zorunda kalmıştı.

Sizler Facebook'un sesli asistan çıkarması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Facebook'un sanal asistanı Siri ve Alexa'ya rakip olabilir mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!