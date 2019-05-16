Facebook, Sivil Toplum Kuruluşları İle İlgili Kararını Verdi!

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, önemli bir adım attı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre artık Facebook, sivil toplum kuruluşlarını daha çok destekleyecek.

Şirket bu noktada daha çok dijital okur yazarlığı teşvik edecek. Yapılan araştırmalara göre sosyal medya paylaşımları olan sivil toplum kuruluşları en az %11 daha fazla bağış toplayabiliyor. Bu nedenle sivil toplum kuruluşlarının daha çok paylaşım yapması tavsiye ediliyor.

Facebook, sivil toplum desteğini iki aşamalı verecek

Birinci aşamada Facebook, Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle her üç ayda bir dijital okuryazarlık eğitimleri verecek. Bu sayede desteğin teorik boyutu sağlanmış olacak. Bu eğitimlere alanında uzman kişiler girecek.

Desteğin ikinci aşamasında ise, program dahilindeki STK’lara workshoplar ve kampanyalar da dahil olmak üzere her ay ajans desteği sunulacak. Bu sayede daha aktif bir STK yapılanması ortaya çıkacak.

Facebook Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Çağatay Pekyörür, “Facebook olarak misyonumuz, insanlara topluluk oluşturma gücü vermek ve dünyayı birbirine daha yakın bir yer haline getirmek. Sosyal Bağış Hareketi’ni 2017 yılında Facebook topluluğu içerisinde sosyal amaçlar için bağış toplama konusunda farkındalık yaratma amacıyla başlattık. Yakın zamanda, STK’ları desteklemek için daha iyi yollar bulmak ve önümüzdeki dönemde Türkiye’de sosyal bağışın öneminin altını çizmek adına bu programı yeniden yapılandırdık.

Facebook gibi çok büyük bir platformun STK’larla işbirliğine girmesi son derece önemli. Bakalım ilerleyen dönemlerde bu etkinlikler, önemli bir getiri sağlayabilecek mi?